Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі заявив політолог Володимир Фесенко. Зараз владі вже треба проявляти політичну волю й розв'язувати цю проблему.
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За словами Фесенка, те, що через роботу конкурсної комісії не змогли обрати нового керівника САП, є провалом. Зараз це один з найбільш важливих боргів, які залишилися і перед владою, і перед країною.
Водночас ситуація довкола САП є наочним прикладом того, що в Україні є справжній спротив антикорупційній політиці.
Думаю, що тут якраз вплив Ігоря Коломойського був дуже помітним. Однак тут є й ризики для президента Зеленського.
Як розповів Фесенко, якщо подивитися на всю історію з діяльністю антикорупційних органів ще з часів Петра Порошенка, то можна побачити широку коаліцію проти них. У ній були представники різних політичних сил.
"Зараз те саме: є представники і влади, і формально опозиції, які фактично борються за руйнацію антикорупційної політики в Україні", – додав політолог.
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Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Конкурс у САП: що відомо
- Після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, яка відбулася у вересні, у Білому домі опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства країн. У документі мовилось, що Україна планує негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора.
- Вже 9 та 12 жовтня зірвали проведення конкурсу для обрання нового голови САП. Кворум не відбувся, адже 3 членів не прийшли на засідання.
- За результатами конкурсу на посаду голови САП, перемогу здобув детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.
- Водночас інший фіналіст Андрій Синюк вирішив оскаржити результати. Він переконаний, що йому неправильно виставили бали за практичне завдання.
- До негайного розблокування процесу 29 грудня закликало посольство США в Києві. Дипломатична установа звернулася до комісії з вимогою не дозволяти корумпованим силам блокувати роботу, яку їй довірили.