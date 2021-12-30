Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі заявив політолог Володимир Фесенко. Зараз владі вже треба проявляти політичну волю й розв'язувати цю проблему.

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За словами Фесенка, те, що через роботу конкурсної комісії не змогли обрати нового керівника САП, є провалом. Зараз це один з найбільш важливих боргів, які залишилися і перед владою, і перед країною.

Водночас ситуація довкола САП є наочним прикладом того, що в Україні є справжній спротив антикорупційній політиці.

Думаю, що тут якраз вплив Ігоря Коломойського був дуже помітним. Однак тут є й ризики для президента Зеленського.

Володимир Фесенко

Політолог

Як розповів Фесенко, якщо подивитися на всю історію з діяльністю антикорупційних органів ще з часів Петра Порошенка, то можна побачити широку коаліцію проти них. У ній були представники різних політичних сил.

"Зараз те саме: є представники і влади, і формально опозиції, які фактично борються за руйнацію антикорупційної політики в Україні", – додав політолог.

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Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Конкурс у САП: що відомо

  • Після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, яка відбулася у вересні, у Білому домі опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства країн. У документі мовилось, що Україна планує негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора.
  • Вже 9 та 12 жовтня зірвали проведення конкурсу для обрання нового голови САП. Кворум не відбувся, адже 3 членів не прийшли на засідання.
  • За результатами конкурсу на посаду голови САП, перемогу здобув детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.
  • Водночас інший фіналіст Андрій Синюк вирішив оскаржити результати. Він переконаний, що йому неправильно виставили бали за практичне завдання.
  • До негайного розблокування процесу 29 грудня закликало посольство США в Києві. Дипломатична установа звернулася до комісії з вимогою не дозволяти корумпованим силам блокувати роботу, яку їй довірили.