Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале заявил политолог Владимир Фесенко. Сейчас власти уже надо проявлять политическую волю и решать эту проблему.

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По словам Фесенко, то, что из-за работы конкурсной комиссии не смогли избрать нового руководителя САП, является провалом. Сейчас это один из наиболее важных долгов, которые остались и перед властью, и перед страной.

В то же время ситуация вокруг САП является наглядным примером того, что в Украине есть настоящее сопротивление антикоррупционной политике.

Думаю, что здесь как раз влияние Игоря Коломойского было очень заметным. Однако здесь есть и риски для президента Зеленского. Владимир Фесенко Политолог

Как рассказал Фесенко, если посмотреть на всю историю с деятельностью антикоррупционных органов еще со времен Петра Порошенко, то можно увидеть широкую коалицию против них. В ней были представители разных политических сил.

"Сейчас то же самое: есть представители и власти, и формально оппозиции, которые фактически борются за разрушение антикоррупционной политики в Украине", – добавил политолог.

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Программа "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

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