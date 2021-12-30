Детали от Симмонс

Госпожа посол призвала наконец завершить процедуру по назначению главного специализированного антикоррупционного прокурора Украины. Она отметила, что это поможет укрепить важный независимый антикоррупционный институт.

К теме Члены комиссии по избранию руководства САП просят помочь разблокировать конкурс

Длительная задержка с назначением специализированного антикоррупционного прокурора – плохая новость для Украины,

– подчеркнула дипломат.

Затягивание назначения главы САП: детали

Главу САП не могут назначить уже более года. Комиссия проваливает голосование, потому что члены просто не приходят на заседания, из-за этого не хватает голосов.

По результатам конкурса на должность главы САП, победу одержал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.

В то же время другой финалист – Андрей Синюк – решил оспорить результаты. Кандидат убежден, что ему неправильно выставили баллы за практическое задание.

Пятеро членов комиссии обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой помочь разблокировать процесс. Они отметили, что дополнительная проверка кандидатов, о которой говорит глава комиссии Екатерина Коваль, на самом деле не нужна.

Обратите внимание! 29 декабря к немедленному разблокированию процесса призвало посольство США в Киеве. Дипломатическое учреждение обратилось к комиссии с требованием не разрешать коррумпированным силам блокировать работу, которую ей доверили.

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Полный текст публикации Мелинды Симмонс в твиттере:

Длительная задержка с назначением специализированного антикоррупционного прокурора – плохая новость для Украины. Члены отборочной комиссии должны наконец показать победителя и помочь укрепить этот жизненно важный независимый антикоррупционный институт.