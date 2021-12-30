Деталі від Сіммонс
Пані посол закликала нарешті завершити процедуру з призначення головного спеціалізованого антикорупційного прокурора України. Вона зазначила, що це допоможе зміцнити важливий незалежний антикорупційний інститут.
До теми Члени комісії з обрання керівництва САП просять допомогти розблокувати конкурс
Тривала затримка з призначенням спеціалізованого антикорупційного прокурора – погана новина для України,
– наголосила дипломатка.
Затягування призначення голови САП: деталі
- Голову САП не можуть призначити вже понад рік. Комісія провалює голосування, бо члени просто не приходять на засідання, через це бракує голосів.
- За результатами конкурсу на посаду голови САП, перемогу здобув детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.
- Водночас інший фіналіст – Андрій Синюк – вирішив оскаржити результати. Кандидат переконаний, що йому неправильно виставили бали за практичне завдання.
- П'ятеро членів комісії звернулися до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проханням допомогти розблокувати процес. Вони наголосили, що додаткова перевірка кандидатів, про яку говорить голова комісії Катерина Коваль, насправді не потрібна.
Це може вас зацікавити – у Зеленського відреагували на зрив конкурсу з обрання керівника САП: дивіться відео
Повний текст публікації Мелінди Сіммонс у твітері:
Тривала затримка з призначенням спеціалізованого антикорупційного прокурора – погана новина для України. Члени відбіркової комісії мають нарешті засвідчити переможця та допомогти зміцнити цей життєво важливий незалежний антикорупційний інститут.