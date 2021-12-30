Деталі від Сіммонс

Пані посол закликала нарешті завершити процедуру з призначення головного спеціалізованого антикорупційного прокурора України. Вона зазначила, що це допоможе зміцнити важливий незалежний антикорупційний інститут.

До теми Члени комісії з обрання керівництва САП просять допомогти розблокувати конкурс

Тривала затримка з призначенням спеціалізованого антикорупційного прокурора – погана новина для України,

– наголосила дипломатка.

Затягування призначення голови САП: деталі

Голову САП не можуть призначити вже понад рік. Комісія провалює голосування, бо члени просто не приходять на засідання, через це бракує голосів.

За результатами конкурсу на посаду голови САП, перемогу здобув детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

Водночас інший фіналіст – Андрій Синюк – вирішив оскаржити результати. Кандидат переконаний, що йому неправильно виставили бали за практичне завдання.

П'ятеро членів комісії звернулися до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проханням допомогти розблокувати процес. Вони наголосили, що додаткова перевірка кандидатів, про яку говорить голова комісії Катерина Коваль, насправді не потрібна.

Зверніть увагу! 29 грудня до негайного розблокування процесу закликало посольство США в Києві. Дипломатична установа звернулася до комісії з вимогою не дозволяти корумпованим силам блокувати роботу, яку їй довірили.

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Повний текст публікації Мелінди Сіммонс у твітері:

Тривала затримка з призначенням спеціалізованого антикорупційного прокурора – погана новина для України. Члени відбіркової комісії мають нарешті засвідчити переможця та допомогти зміцнити цей життєво важливий незалежний антикорупційний інститут.