"24 Канал" проанализировал комментарии россиян под сообщениями телеграм-каналов об атаках.

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Как россияне комментируют атаки?

После очередных атак беспилотников по Москве и другим регионам России в Telegram-каналах всё чаще появляются комментарии, демонстрирующие раздражение, усталость от войны и критику властей.

Часть пользователей призывает россиян осознать новую реальность. В частности, даже с пропагандистских каналов всё чаще раздаются призывы, что просто нужно принять войну, которая уже пришла и на территорию России.

Война — это долгий путь. Не истерика, а анализ и стремление быть достойными подвига наших дедов и прадедов. Именно сейчас настал тот момент, когда нужно ответить себе на вопрос: сможем ли мы повторить это? А если да, то нужно понимать многое. И готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. И искать опору в своей душе и в истории своих семей. А какие у нас ещё варианты?

– заявил Владимир Соловьев.

Пропагандист призывает россиян готовиться к войне: смотрите видео

В то же время значительная часть комментаторов критикует действия российских властей и военного руководства:

"Мне кажется, ПВО специально не сбивали, чтобы напомнить населению, что идет война".

"Что делают наши в ответ? Опять ничего".

"Российские власти действуют по принципу "Все хорошо, прекрасная маркиза" и "голого короля". То есть если проблему замять, то её как будто и нет".

"Сидит столько людей, которые постоянно проводят совещания в Совбезе, а никакого адекватного ответа нет. Чего они ждут?"

Отдельные пользователи ставят под сомнение эффективность решений Кремля и военных целей, которые декларировались с начала полномасштабной войны:

"А может, вообще не стоило этого начинать?"

"Результаты пятилетней работы по демилитаризации и денацификации — ошеломляющий результат на фронте".

Россияне жалуются на войну / Скриншоты из российских пабликов

Для части российского общества война перестает быть чем-то отдаленным. После регулярных атак беспилотников, взрывов и работы ПВО россияне всё чаще обсуждают не абстрактные геополитические цели, а собственную безопасность, экономические проблемы и ответственность властей за происходящее. И, по их словам, они уже "очень устали от войны".

И для решения своих проблем россияне уже придумали несколько планов. Первый заключается в привычном запугивании – нанести ядерный удар по Украине. Второй же более неожиданный – пожаловаться в ООН и попросить Трампа, чтобы тот положил конец войне.

А как комментируют ситуацию жители Подмосковья, которые на себе ощутили последствия атак?

Жители Москвы и Подмосковья всё чаще говорят об усталости от войны после регулярных атак украинских беспилотников по территории России. Россияне, которые раньше почти не ощущали последствий боевых действий, теперь сталкиваются со взрывами, пожарами и перебоями в привычной жизни.

Жительница Зеленограда Елена Владимировна рассказала, что после попадания дрона возле её квартиры больше всего мечтает о завершении войны. По её словам, главное, что семья осталась жива, а сама она надеется на скорейшее прекращение боевых действий.

Подобные настроения выражают и жители других регионов, которые в последнее время оказались под угрозой атак беспилотников. В частности, житель Зеленограда Максим заявил, что его больше всего беспокоит гибель как украинцев, так и россиян в войне. Он подчеркнул, что полностью поддерживает как можно более скорейшее завершение конфликта.

В то же время социологи отмечают, что после того, как война стала более ощутимой для Москвы и Санкт-Петербурга, в обществе растет спрос на мирные переговоры. По данным "Левада-центра", большинство россиян уже выступают за переговорный путь вместо дальнейшего продолжения войны.