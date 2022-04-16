Финляндия "с высокой вероятностью" станет членом НАТО, поскольку большинство за членство. Однако окончательное решение еще не принято.

Об этом заявила министр по европейским делам и корпоративному управлению Финляндии Тютти Туппурайнен.

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Скорее всего, Финляндия присоединится к НАТО

По ее словам, народ Финляндии "уже принял решение", и опросы показывают огромную поддержку членства в НАТО. Но "вопрос еще следует тщательно рассмотреть в парламенте страны".

Поэтому я могу сказать, что это очень вероятно, но решение еще не принято,

– сказала Туппурайнен.

Она также добавила, что действия России, жестокая война в Украине – тревожный звонок для всего мира.

Финляндия может вступить в НАТО: кратко

На фоне российского вторжения в Украину в Финляндии резко возросла поддержка курса в НАТО. В конце марта рекордный 61% граждан выступал за членство страны в Альянсе.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна планирует принять заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели. Она также заявила, что курс Хельсинки сменила война в Украине.

В связи с таким решением Финляндии, Россия неоднократно угрожала официальному Хельсинки. Однако страна уверяет, что готова к угрозам со стороны РФ.

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