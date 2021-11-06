Би-герл Stefani из Харькова вошла в мировой финал Red Bull BC One
Источник:24 канал
6 ноября 16 лучших би-боев и 16 би-герлз планеты сразятся за пояса чемпиона и чемпионки Red Bull BC One 2021 на Эрго Арене в Гданьске. Среди них – би-герл Stefani, которая родом из Харькова.
Что такое Red Bull BC One
Red Bull BC One – знаковое событие в хип-хоп культуре, способствующее развитию брейкинга. 12 парней и 12 девушек на мероприятие пригласили организаторы, а еще четыре би-боя и би-герлз завоевали место в финале по итогам Last Chance Cypher.
4 ноября более 50 брейкинг-танцовщиков из разных стран соревновались за эти последние восемь мест. Среди команд были и украинцы – Kuzya и Kim, однако они не смогли попасть в четыре проходных слота. Мировой финал пройдет в оригинальном формате сражений один на один. С 2004 года состоялось 17 мировых финалов Red Bull BC One в крупных городах разных стран мира. В этом году танцовщики соревнуются за победу в польском Гданьске.
Last Chance Cypher / Фото – Никита Завилинский, Red Bull Content Pool
Участники Red Bull BC One 2021
Приглашенные би-бои:
- Sunni (Великобритания);
- Wild Jerry (Беларусь);
- Zoopreme (Дания);
- Shigekix (Япония);
- Lagaet (Франция);
- Phil Wizard (Канада);
- Thomaz (Польша);
- Flea Rock (США);
- TawfiQ (Нидерланды);
- Bart (Бразилия);
- Xak (Испания);
- Gun (Россия).
Среди них есть четыре победителя Last Chance Cypher:
- Lee (Нидерланды);
- Nori (Япония);
- Amir (Казахстан);
- Johnny Fox (Испания).
Приглашенные би-герлз:
- Sidi (Греция);
- Kastet (Россия);
- San Andrea (Франция);
- Yell (Южная Корея);
- Madmax (Бельгия);
- Luma (Колумбия);
- Paulina (Польша);
- Ram (Япония);
- Ami (Япония);
- Carito (Аргентина);
- Logistx (США);
- Nadia (Россия),
Среди них есть четыре победителя Last Chance Cypher:
- Ayumi (Япония);
- Fanny (Франция);
- Stefani (Великобритания);
- Vavi (Россия).
Цікаво знати
Серед учасників, які пройшли до Світового фіналу, є українка – бі-гьорл Stefani. Вона родом з Харкова, але на цьогорічному чемпіонаті представляє Великобританію.
Би-герл Stefani / Фото – Никита Завилинский, Red Bull Content Pool
Судить мировой финал соревнования будут:
- трехкратный чемпион мира Red Bull BC One B-Boy Menno (Нидерланды);
- би-бой El Niño (США);
- би-бой Kleju (Польша);
- би-герл Beta (США);
- би-герл Sarah Bee (Франция).
Также в программу трехдневных активностей чемпионата организаторы пригласили и других украинских би-боев. Среди них – украинский танцовщик Intact. Он проведет мастер-класс, примет участие в дискуссионной панели, а также будет судить командные батлы.
Чемпионат будет транслироваться в прямом эфире на Red Bull TV и каналах Red Bull BC One e в YouTube и Facebook