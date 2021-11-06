Би-герл Stefani из Харькова вошла в мировой финал Red Bull BC One

6 ноября 16 лучших би-боев и 16 би-герлз планеты сразятся за пояса чемпиона и чемпионки Red Bull BC One 2021 на Эрго Арене в Гданьске. Среди них – би-герл Stefani, которая родом из Харькова.

Что такое Red Bull BC One

Red Bull BC One – знаковое событие в хип-хоп культуре, способствующее развитию брейкинга. 12 парней и 12 девушек на мероприятие пригласили организаторы, а еще четыре би-боя и би-герлз завоевали место в финале по итогам Last Chance Cypher.

4 ноября более 50 брейкинг-танцовщиков из разных стран соревновались за эти последние восемь мест. Среди команд были и украинцы – Kuzya и Kim, однако они не смогли попасть в четыре проходных слота. Мировой финал пройдет в оригинальном формате сражений один на один. С 2004 года состоялось 17 мировых финалов Red Bull BC One в крупных городах разных стран мира. В этом году танцовщики соревнуются за победу в польском Гданьске.

Last Chance Cypher / Фото – Никита Завилинский, Red Bull Content Pool

Участники Red Bull BC One 2021

Приглашенные би-бои:

Sunni (Великобритания);

Wild Jerry (Беларусь);

Zoopreme (Дания);

Shigekix (Япония);

Lagaet (Франция);

Phil Wizard (Канада);

Thomaz (Польша);

Flea Rock (США);

TawfiQ (Нидерланды);

Bart (Бразилия);

Xak (Испания);

Gun (Россия).

Среди них есть четыре победителя Last Chance Cypher:

Lee (Нидерланды);

Nori (Япония);

Amir (Казахстан);

Johnny Fox (Испания).

Приглашенные би-герлз:

Sidi (Греция);

Kastet (Россия);

San Andrea (Франция);

Yell (Южная Корея);

Madmax (Бельгия);

Luma (Колумбия);

Paulina (Польша);

Ram (Япония);

Ami (Япония);

Carito (Аргентина);

Logistx (США);

Nadia (Россия),

Среди них есть четыре победителя Last Chance Cypher:

Ayumi (Япония);

Fanny (Франция);

Stefani (Великобритания);

Vavi (Россия).

Цікаво знати

Серед учасників, які пройшли до Світового фіналу, є українка – бі-гьорл Stefani. Вона родом з Харкова, але на цьогорічному чемпіонаті представляє Великобританію.

Би-герл Stefani / Фото – Никита Завилинский, Red Bull Content Pool

Судить мировой финал соревнования будут:

трехкратный чемпион мира Red Bull BC One B-Boy Menno (Нидерланды);

би-бой El Niño (США);

би-бой Kleju (Польша);

би-герл Beta (США);

би-герл Sarah Bee (Франция).

Также в программу трехдневных активностей чемпионата организаторы пригласили и других украинских би-боев. Среди них – украинский танцовщик Intact. Он проведет мастер-класс, примет участие в дискуссионной панели, а также будет судить командные батлы.

Чемпионат будет транслироваться в прямом эфире на Red Bull TV и каналах Red Bull BC One e в YouTube и Facebook