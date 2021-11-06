Би-герл Stefani из Харькова вошла в мировой финал Red Bull BC One

6 ноября 2021 , 11:00
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Источник:

24 канал

6 ноября 16 лучших би-боев и 16 би-герлз планеты сразятся за пояса чемпиона и чемпионки Red Bull BC One 2021 на Эрго Арене в Гданьске. Среди них – би-герл Stefani, которая родом из Харькова.

Что такое Red Bull BC One

Red Bull BC One – знаковое событие в хип-хоп культуре, способствующее развитию брейкинга. 12 парней и 12 девушек на мероприятие пригласили организаторы, а еще четыре би-боя и би-герлз завоевали место в финале по итогам Last Chance Cypher.

4 ноября более 50 брейкинг-танцовщиков из разных стран соревновались за эти последние восемь мест. Среди команд были и украинцы – Kuzya и Kim, однако они не смогли попасть в четыре проходных слота. Мировой финал пройдет в оригинальном формате сражений один на один. С 2004 года состоялось 17 мировых финалов Red Bull BC One в крупных городах разных стран мира. В этом году танцовщики соревнуются за победу в польском Гданьске.

Last Chance Cypher / Фото – Никита Завилинский, Red Bull Content Pool

Участники Red Bull BC One 2021

Приглашенные би-бои: 

  • Sunni (Великобритания);
  • Wild Jerry (Беларусь);
  • Zoopreme (Дания);
  • Shigekix (Япония);
  • Lagaet (Франция);
  • Phil Wizard (Канада);
  • Thomaz (Польша);
  • Flea Rock (США);
  • TawfiQ (Нидерланды);
  • Bart (Бразилия);
  • Xak (Испания);
  • Gun (Россия).

Среди них есть четыре победителя Last Chance Cypher: 

  • Lee (Нидерланды);
  • Nori (Япония);
  • Amir (Казахстан);
  • Johnny Fox (Испания).

Приглашенные би-герлз:

  • Sidi (Греция);
  • Kastet (Россия);
  • San Andrea (Франция);
  • Yell (Южная Корея);
  • Madmax (Бельгия);
  • Luma (Колумбия);
  • Paulina (Польша);
  • Ram (Япония); 
  • Ami (Япония);
  • Carito (Аргентина);
  • Logistx (США);
  • Nadia (Россия),

Среди них есть четыре победителя Last Chance Cypher:

  • Ayumi (Япония);
  • Fanny (Франция);
  • Stefani (Великобритания);
  • Vavi (Россия).

Цікаво знати

Серед учасників, які пройшли до Світового фіналу, є українка – бі-гьорл Stefani. Вона родом з Харкова, але на цьогорічному чемпіонаті представляє Великобританію.

Би-герл Stefani / Фото – Никита Завилинский, Red Bull Content Pool

Судить мировой финал соревнования будут:

  • трехкратный чемпион мира Red Bull BC One B-Boy Menno (Нидерланды);
  • би-бой El Niño (США);
  • би-бой Kleju (Польша);
  • би-герл Beta (США);
  • би-герл Sarah Bee (Франция).

Также в программу трехдневных активностей чемпионата организаторы пригласили и других украинских би-боев. Среди них – украинский танцовщик Intact. Он проведет мастер-класс, примет участие в дискуссионной панели, а также будет судить командные батлы. 

Чемпионат будет транслироваться в прямом эфире на Red Bull TV и каналах Red Bull BC One e в YouTube и Facebook

Автор: Катерина Гаценко