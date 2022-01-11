Накануне переговоров НАТО с Россией: США и Украина согласовали позиции

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Госсекретарь США поделился содержанием переговоров между своей заместительницей Венди Шерман и представителем России Сергеем Рябковым в Женеве 10 января.

Руководители внешнеполитических ведомств согласовали дальнейшие шаги Украины и США. В частности, учитывая грядущие переговоры в рамках Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

К теме В Женеве завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности": главные итоги

Кулеба и Блинкен обсудили необходимые шаги для сдерживания агрессии России. В частности, жесткие экономические санкции и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных Сил Украины.

Заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 января. Стороны должны обсудить европейскую безопасность, ситуацию вокруг Украины, военную активность и прочее.

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжает активно работать над консолидацией партнеров на фоне агрессии России. По словам министра, США остаются главным партнером безопасности украинского государства.

Среди наших партнеров растет понимание, что евроатлантический простор будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины также поблагодарил США за поддержку и отметил единство позиций Киева и Вашингтона на фоне российских угроз.

Стоит прочитать Москва жалуется из-за "неприемлемых условий" США для работы Совета Россия – НАТО

Что этому предшествовало

В Женеве 10 января состоялись переговоры США и России по "гарантиям безопасности", которые продолжались в закрытом формате более 7 часов. Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков охарактеризовал переговоры как "тяжелые и профессиональные, без попыток обойти острые углы".

После переговоров российская сторона заявила, что в Кремле не собираются нападать на Украину. В то же время США заверили, что последствия вторжения будут более жесткими, чем в 2014 году.

Россия в Женеве потребовала от НАТО гарантий, что Украина и Грузия никогда не вступят в Альянс. Ее представители цинично заявили, что это якобы вопрос нацбезопасности для России.

В ОП прокомментировали переговоры США и России: смотрите видео