Накануне визита в Киев: Блинкен поговорил по телефону с Лавровым
18 января 2022 , 16:36Читати новину українською
Источник:U.S. Department of State
Энтони Блинкен 18 января провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым. Это произошло в преддверии визита госсекретаря США в Украину. В Киев Блинкен прибудет 19 января.
В ходе беседы с Лавровым Блинкен подчеркнул, что вопрос обсуждения евробезопасности должен проходить при участии союзников НАТО и европейских партнеров. В частности, Украины.
Заметьте Кулеба опроверг пропаганду Кремля о "наступлении Украины на Донбассе"
Также Блинкен подчеркнул, что Штаты – непреклонно привержены территориальной целостности и суверенитету Украины.
Госсекретарь США сообщил представителю страны-агрессора, что важно продолжить дипломатический путь для деэскалации напряжения. Оно связано с очень тревожным наращиванием русской армии в Украине и вблизи нее.
Визит Блинкена в Киев
- Визит в украинскую столицу Блинкен совершит по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Политики обсудят ряд важных вопросов.
- Кулеба и Блинкен намерены обсудить меры практической поддержки Украины со стороны Штатов и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.
- Также политики обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в ряде сфер.
Противостояние Байдена и Путина в 2021 году: смотрите в программе WTF