По данным разведки, накануне зимы Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. В частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Об этом заявил министр иностранных дел. Андрей Сибига подчеркнул, что поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия.

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Россия готовит удары по ядерным энергообъектам Украины

Глава МИД рассказал, что по данным украинской разведки, агрессор готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины уже накануне зимы.

В частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики. Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Украинские спецслужбы уже передали соответствующую информацию партнерам. Также проинформировано МАГАТЭ.

Россия – единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская Формула Мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, которые уважают Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста,

– заявил министр иностранных дел.

Дипломат выразил благодарность МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергообъектов Украины. В то же время отметил, что наше государство просит Агентство, страны-партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности.

"Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех соответствующих объектах", – отметил глава МИД.