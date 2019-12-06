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      Накануне нормандского саммита Зеленский прибыл на Донбасс: видео

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      В День ВСУ и накануне нормандского саммита президент Зеленский посетил зону ООС / Пресс-служба офиса президента

      В День Вооруженных сил, который отмечают 6 декабря, президент Украины посетил Донбасс, где встретился с воинами Объединенных сил. Заметим, что это произошло на фоне грядущей встречи лидеров стран "нормандской четверки", который пройдет в Париже 9 декабря.

      Видео встречи Зеленского с военными опубликовал Офис Президента Украины. Мероприятие прошло в городе Часов Яр Донецкой области.

      Украинский президент поздравил воинов с Днем ВСУ. Также он подчеркнул, что в этот день находиться в зоне ООС для него очень важно, чтобы, в частности, "поблагодарить воинов за сохранение суверенитета и независимости Украины".

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      "К большому сожалению, за свою свободу Украина ежедневно платит жизнью и здоровьем лучших сынов и дочерей. Мы склоняем головы перед настоящими героями, которые отдали свои жизни за мирное будущее Украины", – отметил Зеленский.

      По его словам, Украина существует благодаря украинским защитникам, поэтому государство сделает все для поддержки и развития Вооруженных сил Украины.

      Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных сил Украины. Будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО,
      – отметил украинский президент.

      Он добавил, что хотя украинская власть имеет очень много работы и много проблем, но Украина обязательно все преодолеет, потому что правда, а следовательно и победа будет на ее стороне. В то же время Зеленский подчеркнул, Украина делает все, чтобы достичь мира на Донбассе дипломатическим путем, а ВСУ были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий.

      Именно поэтому, за несколько дней перед очень ответственной встречей мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами, которые ежедневно смотрят врагу в глаза и мужественно держат оборону на востоке нашей страны,
      – подчеркнул президент.

      Кроме того, украинский гарант заверил, что после установления мира о развитии крепкого и боеспособного украинского войска власть не будет забывать.

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      После украинский президент наградил званиями и наградами некоторых военных.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Нормандская встреча 2019 Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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