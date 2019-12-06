Напередодні нормандського саміту Зеленський прибув на Донбас: відео

У День Збройних сил, який відзначають 6 грудня, президент України завітав на Донбас, де зустрівся з воїнами Об’єднаних сил. Зауважимо, що це відбулося на тлі прийдешньої зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", що пройде у Парижі 9 грудня.

Відео зустрічі Зеленського з військовими опублікував Офіс Президента України. Захід пройшов у місті Часів Яр на Донеччині.

Український президент привітав воїнів з Днем ЗСУ. Також він підкреслив, що цього дня перебувати у зоні ООС для нього є дуже важливим, аби, зокрема, "подякувати воїнам за збереження суверенітету та незалежності України".

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"На превеликий жаль, за свою свободу Україна щоденно платить життям і здоров’ям найкращих синів і доньок. Ми схиляємо голови перед справжніми героями, які віддали свої життя за мирне майбутнє України", – зауважив Зеленський.

За його словами, Україна існує завдяки українським захисникам, тому держава зробить все для підтримки та розвитку Збройних сил України.

Державу, яка не підтримує та не піклується про свою армію, ніхто ніколи не буде поважати. Тому ми зробимо все, щоб втілити в життя такі дуже необхідні зміни для Збройних сил України. Будемо не словами, а справами наближати їх до стандартів НАТО,

– зазначив український президент.

Він додав, що хоча українська влада має дуже багато роботи та чимало труднощів, але Україна обов'язково все подолає, тому що правда, а отже і перемога буде на її боці. Водночас Зеленський підкреслив, Україна робить все, аби досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом, а ЗСУ були, є та будуть гарантом результативності усіх дипломатичних зусиль.

Саме тому, за декілька днів перед дуже відповідальною зустріччю мені було дуже важливо особисто зустрітися з вами, з воїнами, які щоденно дивляться ворогу в очі та мужньо тримають оборону на сході нашої держави,

– наголосив президент.

Крім того, український гарант запевнив, що після встановлення миру про розвиток міцного та боєздатного українського війська влада не забуватиме.

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Опісля український президент нагородив званнями та нагородами деяких військових.

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До слова, 7 грудня Зеленський запланував провести закрите засідання Ради національної безпеки та оборони.