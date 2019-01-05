Накануне Рождества спасатели осуществили массовые проверки храмов

Перед Рождеством правоохранители и спасатели уже обследовали более 8 тысяч храмов на наличие взрывоопасных веществ и уровень соблюдения пожарной опасности. Во время празднований за безопасностью будут следить 17 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

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Так, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подчеркнул, что безопасность возле храмов будут гарантировать более 17 тысяч сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии.

Полицейские и спасатели уже обследовали более восьми тысяч культовых сооружений на наличие взрывоопасных предметов и проверили уровень соблюдения пожарной безопасности. Работа продолжается,

– сказал он.

Кроме того, около семи тысяч правоохранителей будут привлечены к охране общественного порядка на улицах городов. Они будут патрулировать населенные пункты и автодороги.

Яровой добавил, что на усиленный вариант несения службы переведены семь тысяч спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и две тысячи единиц спасательной техники.

По словам Ярового, основной задачей правоохранителей остаются превентивные меры по недопущению правонарушений и предотвращению провокаций, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

В ночь с 6 на 7 января богослужения пройдут в почти 14 тысячах культовых сооружениях. Больше всего их пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Напомним, 5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. В Патриаршем храме Святого Георгия 6 января в 8:30 состоится божественная литургия, которую совместно будут отправлять Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний. После нее предстоятель ПЦУ получит Томос.



Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины выставят в трапезном храме Софийского собора 7 января. Все желающие смогут его увидеть после того, как предстоятель поместной церкви Епифаний проведет рождественскую литургию.