Напередодні Різдва рятувальники здійснили масові перевірки храмів

Перед Різдвом правоохоронці та рятувальники вже обстежили понад 8 тисяч храмів на наявність вибухонебезпечних речовин та рівень дотримання пожежної небезпеки. Під час святкувань за безпекою слідкуватимуть 17 тисяч правоохоронців.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

Читайте також: Після підписання Томосу присутні в один голос заспівали українську колядку: зворушливе відео

Так, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий наголосив, що безпеку біля храмів гарантуватимуть понад 17 тисяч працівників Національної поліції та Нацгвардії.

Поліцейські та рятувальники вже обстежили понад вісім тисяч культових споруд на наявність вибухонебезпечних предметів та перевірили рівень дотримання пожежної безпеки. Робота продовжується,

– сказав він.

Окрім того, близько семи тисяч правоохоронців будуть залучені до охорони громадського порядку на вулицях міст. Вони патрулюватимуть населені пункти та автошляхи.



Яровий додав, що на посилений варіант несення служби переведені сім тисяч рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій та дві тисячі одиниць рятувальної техніки.



За словами Ярового, основним завданням правоохоронців залишаються превентивні заходи з недопущення правопорушень та запобігання провокаціям, нещасним випадкам та надзвичайним ситуаціям.

У ніч з 6 на 7 січня богослужіння відбуватимуться у майже 14 тисячах культових споруд. Найбільше їх відбудуться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 5 січня вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. У Патріаршому храмі Святого Георгія 6 січня о 8:30 відбудеться божественна літургія, яку спільно відправлятимуть Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. Після неї предстоятель ПЦУ отримає Томос.



Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України виставлять у трапезному храмі Софійського собору 7 січня. Усі охочі зможуть його побачити після того, як предстоятель помісної церкви Епіфаній проведе різдвяну літургію.