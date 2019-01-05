20:36
5 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
      Вєсті Кремля
      14:30, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Напередодні Різдва рятувальники здійснили масові перевірки храмів

      338 Читать новость на русском
      Перед Різдвом рятувальники перевірили понад 8 тисяч храмів
      Перед Різдвом рятувальники перевірили понад 8 тисяч храмів / Фото з відкритих джерел

      Перед Різдвом правоохоронці та рятувальники вже обстежили понад 8 тисяч храмів на наявність вибухонебезпечних речовин та рівень дотримання пожежної небезпеки. Під час святкувань за безпекою слідкуватимуть 17 тисяч правоохоронців.

      Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

      Читайте також: Після підписання Томосу присутні в один голос заспівали українську колядку: зворушливе відео

      Так, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий наголосив, що безпеку біля храмів гарантуватимуть понад 17 тисяч працівників Національної поліції та Нацгвардії.

      Поліцейські та рятувальники вже обстежили понад вісім тисяч культових споруд на наявність вибухонебезпечних предметів та перевірили рівень дотримання пожежної безпеки. Робота продовжується,
      – сказав він.

      Окрім того, близько семи тисяч правоохоронців будуть залучені до охорони громадського порядку на вулицях міст. Вони патрулюватимуть населені пункти та автошляхи.

      Яровий додав, що на посилений варіант несення служби переведені сім тисяч рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій та дві тисячі одиниць рятувальної техніки.

      За словами Ярового, основним завданням правоохоронців залишаються превентивні заходи з недопущення правопорушень та запобігання провокаціям, нещасним випадкам та надзвичайним ситуаціям.

      У ніч з 6 на 7 січня богослужіння відбуватимуться у майже 14 тисячах культових споруд. Найбільше їх відбудуться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

      Нагадаємо, 5 січня вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. У Патріаршому храмі Святого Георгія 6 січня о 8:30 відбудеться божественна літургія, яку спільно відправлятимуть Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. Після неї предстоятель ПЦУ отримає Томос.

      Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України виставлять у трапезному храмі Софійського собору 7 січня. Усі охочі зможуть його побачити після того, як предстоятель помісної церкви Епіфаній проведе різдвяну літургію.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Поліція Різдво ДСНС
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Андрій Магера: Зневажаю тих українців, хто поїхав на заробітки в Росію
      сьогодні , 19:01 Андрій Магера: Зневажаю тих українців, хто поїхав на заробітки в Росію
      Наталя Ромашова 2101
      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018
      сьогодні , 17:02 Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018
      Наталя Сколоздра 1256
      Російська економіка проти Путіна
      сьогодні , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 8116
      12 страв на Святвечір
      сьогодні , 15:01 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сьогодні , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 976
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Депутати дозволили заарештувати Онищенка
       5 липня 2016 , 12:07 61
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Сліпий хлопчик попросив дозволу доторкнутися до обличчя зірки Реала: зворушливе відео
       16 серпня 2018 , 16:10
      Неймар похизувався фотографією з футболістами Шахтаря
       22 грудня 2018 , 08:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук