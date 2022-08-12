На сайте электронных петиций за это время появлялось немало обращений к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить ограничения для военнообязанных мужчин, однако ни одно из них не изменило законодательного требования. Поэтому многие отчаянные решили попытаться уклониться от мобилизации и бежать из страны незаконными методами.

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Как в Украине наказывают таких уклонистов

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечает, что каждый день пытаются незаконно пересечь границу от 20 до 40 военнообязанных мужчин. Обычно они намерены попасть в страны ЕС и предлагают пограничникам взятки, однако некоторые проявляют особую креативность.

Пытаясь во что бы то ни стало выехать за границу, мужчины прибегают к кроссрессингу и переодеваются у женщин, прячутся в багажниках авто, в бэби-боксах, подделывают документы и "одалживают" чужих детей.

Однако в большинстве своем такие креативщики попадают не за границу, а на скамью подсудимых . О том, какое развитие имели громкие дела о попытках мужчин уклониться от мобилизации, незаконно уехав из Украины – читайте дальше.

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Псевдостуденты

Предприниматель и отец двух малолетних детей из Харькова решил на границе выдать себя за студента польского вуза. Для этого мужчина через популярный мессенджер заказал у неизвестного поддельный студенческий билет Высшей школы международного и регионального сотрудничества имени Зигмунда Глогера.

Липовый документ обошелся харьковчанину в 37,6 тысяч гривен, а свое студенческое удостоверение он забрал на почте, после чего двинулся на границу. Аферу разоблачили на пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач", однако горе-студент решил не сдаваться, и предложил пограничнику взятку в размере 2 тысяч долларов .

К слову, это тоже не сработало. Суд оценил креативность и настойчивость харьковчанина в 25,5 тысячи долларов штрафа .

Воображаемые больные

Другой украинец решил заказать себе фейковую справку с выводом военно-врачебной комиссии о якобы его непригодности к службе. Задержанный на пограничном пункте "Краковец", мужчина пытался дать пограничнику 1,1 тысячи долларов взятки.

В ответ уклонист получил уголовное дело сразу по двум статьям. Мужчина признал вину и избежал заключения - заплатил 17 тысяч гривен штрафа и согласился передать сумму своей взятки в 1,1 тысячи долларов в пользу государства.

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"Одолженные" дети

После объявления общей мобилизации бездетный и холостой житель Николаева внезапно захотел стать многодетным папой. Однако физически обзавестись собственной тройней мужчина в такие короткие сроки не мог, поэтому решил взять с собой на границу чужих детей "напрокат" .

Он напечатал фейковые свидетельства о рождении в фотосалоне и отправился с детьми на пункт пропуска, но пограничники распознали подлог. В суде мужчина рассказал, что двое несовершеннолетних являются его родственниками, а третьего он "одолжил" у давней подруги.

При этом "папа" заявил, что хотел только вывезти малышей в безопасное место, а впоследствии вернулся бы в Украину. Суд усомнился в откровенности намерений уклоняющегося и назначил ему 5 лет тюрьмы, однако впоследствии заменил приговор одним годом условного срока.

Фейковая инвалидность

Жена и ребенок еще одного военнообязанного уже находились за границей, когда он попытался присоединиться к ним. Через социальную сеть мужчина приобрел себе фейковое удостоверение о наличии инвалидности .

Поскольку мужчина действительно не был человеком с инвалидностью, суд присудил ему 17 тысяч гривен штрафа и один год ограничения свободы, который впоследствии был изменен на год испытательного срока.

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Донаты на ВСУ, как прощение

Часто суды побуждают задержанных уклоняющихся от мобилизации покаяться путем финансовой поддержки Вооруженных сил Украины. Например, мужчина, подделавший трудовой договор по трудоустройству за границей, перечислил 198,4 тысячи гривен в пользу украинской армии.

Житель Черновицкой области, купивший фальшивую справку ВЛК, в свою очередь, задонатил 24,8 тысячи гривен. Еще один уклонист с фейковой справкой об инвалидности передал на нужды ВСУ 12,4 тысяч гривен.

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