Тысячные штрафы и до 5 лет тюрьмы: что угрожает военнообязанным уклонистам

В Украине с начала введения военного положения действует всеобщая мобилизация. Для военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, что во время войны борьба с уклонистами усиливается. Ведь по письменному представлению руководителя ТЦК и СП полиция может подать в розыск уклоняющегося. Это не предвещает ничего хорошего.

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Какая ответственность предусмотрена для уклоняющихся от мобилизации

Что касается административной ответственности, то ее могут применять в нескольких случаях:

если человеку законно дали повестку, а он не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанную в документе дату (для уточнения данных или на прохождение военно-врачебной комиссии), то лицу грозит штраф от 1700 до 3400 гривен ;

; если вторично не появилась – штраф на сумму от 3 400 до 5 100 гривен.

На практике же ТЦК и СП не так часто применяют штрафы как меры реагирования. В случае, если вы получили такой штраф, однако не получали повестки, или ее вручение было незаконным, соответствующее постановление о наложении штрафа можно обжаловать в суде,

– заявил Владислав Юрчак.

По его словам, лиц, совершивших административные правонарушения, должны доставить в ТЦК и СП полицейские. Более того, уже в "клинических" случаях к таким лицам может применяться уже уголовная ответственность.

Что касается уголовной ответственности, то юрист объяснил:

для офицеров может быть до 3 лет при уклонении от мобилизации;

за игнорирование мобилизационного распоряжения (повестки о необходимости прибыть в ТЦК и СП с целью направления в конкретную воинскую часть), военнообязанному грозит от 3 до 5 лет.

На практике рассмотрение таких дел в судах очень часто происходит на основании соглашения между обвиняемым и органом досудебного расследования, что приводит к вынесению приговора без определения реального наказания, то есть заменой реально срока лишения свободы на так называемый "условный срок" с установлением испытательного срока,

– заверил Владислав Юрчак. Кроме того, может случиться превращение административной ответственности в уголовную. Ведь нельзя бесконечное количество раз не появляться за повесткой, платить административные штрафы и избежать уголовной ответственности По словам юриста, в таком случае закон имеет механизм "предупреждения": руководитель ТЦК и СП имеет право предоставить лицу документ в форме "предупреждения", который вручается как повестка, и за игнорирование которого наступает уголовная ответственность за уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания;

это уже карается штрафом от 5100 до 8500 гривен, или исправительными работами сроком до 1 года в случае уклонения военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного руководителем ТЦК и СП или руководителями соответствующих органов СБУ и Службы внешней разведки Украины.

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