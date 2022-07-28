Что известно о наказании для женщин за уклонение от воинского учета

28 июля 2022 , 09:46
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Источник:

Минобороны

В Украине распространяется много слухов о наказаниях женщин за уклонение от воинского учета. Поэтому в Минобороны объяснили, существует ли за это ответственность.

Женщины, которые не станут на воинский учет, не будут нести ответственность за это. Об этом ранее подробнее рассказывал министр обороны Алексей Резников.

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Не все женщины военнообязанные

Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет,
– рассказал Резников.

Министр пояснил, что военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

То есть военнообязанной женщина становится только после постановки на воинский учет. А до этого никакой ответственности она не несет.

Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента становления на учет они не являются такими,
– отметили в Минобороны.

К слову, женщины начнут ставать на воинский учет уже с 1 октября. Среди призывных профессий:

  • химия, химические технологии и инженерия; биология;
  • инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии; компьютерная инженерия;
  • пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства;
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
  • учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
  • издательство и полиграфия;
  • государственная безопасность;
  • транспортные технологии;
  • строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство;
  • авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;
  • электроника;
  • журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
  • психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
  • пожаробезопасность.

Обратите внимание – оперативная информация о ситуации на фронте по состоянию на утро 28 июля: видео

 

Автор: Марта Кушка