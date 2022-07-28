Что известно о наказании для женщин за уклонение от воинского учета
Источник:Минобороны
В Украине распространяется много слухов о наказаниях женщин за уклонение от воинского учета. Поэтому в Минобороны объяснили, существует ли за это ответственность.
Женщины, которые не станут на воинский учет, не будут нести ответственность за это. Об этом ранее подробнее рассказывал министр обороны Алексей Резников.
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Не все женщины военнообязанные
Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет,
– рассказал Резников.
Министр пояснил, что военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.
То есть военнообязанной женщина становится только после постановки на воинский учет. А до этого никакой ответственности она не несет.
Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента становления на учет они не являются такими,
– отметили в Минобороны.
К слову, женщины начнут ставать на воинский учет уже с 1 октября. Среди призывных профессий:
- химия, химические технологии и инженерия; биология;
- инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии; компьютерная инженерия;
- пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
- учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- издательство и полиграфия;
- государственная безопасность;
- транспортные технологии;
- строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство;
- авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;
- электроника;
- журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
- психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
- пожаробезопасность.
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