Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Богдана “Тавра” Кротевича в интервью Bihus.Info.

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Что сказал "Тавр" о наказании генералов и полковников

Богдан Кротевич отметил, что есть множество генералов и полковников, которых до сих пор не наказали за противоправные действия на фронте. Сам "Тавр" заметил, что дал показания по генералу Юрию Содолю, но его до сих пор не привлекли к ответственности.

То есть Наева (экс-командующий Объединенных сил ВСУ – 24 Канал) можно призвать и отправить командовать тактической группой, а Содоля – нельзя. Вот так у нас работает, это смешно,

– сказал военный.

Он отметил, что по Юрию Содолю дал показания он, еще два полковника Герои Украины, подполковники и полковники, которые находились на фронте во время обороны Мариуполя.

"Они не давали показания по другим направлениям, а давали показания по Мариуполю и ОСУВ "Хортица", когда господин Содоль командовал и ставил противоправные, противоуставные команды. Но у нас так в Украине повелось, что украинцы хотят изменения, но ничего не хотят для этого делать", – отметил "Тавр".

Кротевич также привел пример с ситуацией в Крынках в Херсонской области, где много морских пехотинцев пропали без вести. По словам военного, ему рассказывали, что для некоторых операций у защитников не было даже лодок, хотя те, кто командовал морпехами и военными уверяли высшее военное руководство, что якобы все есть.

Никто не понес за это наказание, и никто до сих пор не несет за это наказание. Но если ты дал интервью (отсылка на интервью Сергея Наева для УП – 24 Канал), если ты сказал что-то, что не нравится, то тебя могут призвать и отправить командиром ОТГ,

– объяснил Кротевич.

Он отметил, что по Крынкам никто из его знакомых, кто знал о ситуации и был участником этих действий, не дал показания. По словам военного, такое молчание – это неуважение к противоправно погибшим собратьям.

Богдан Кротевич также отметил, что тот факт, что он стремится добиться наказания для генерала, это не о личной справедливости или сатисфакции. Он пошел на этот шаг, потому что, когда Содоль стал командующим ОСУВ "Хортица", он начал продолжать ставить команды, которые подвергали личный состав опасности.