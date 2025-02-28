Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Богдана “Тавра” Кротевича в інтерв'ю Bihus.Info.

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Що сказав "Тавр" про покарання генералів та полковників

Богдан Кротевич наголосив, що є безліч генералів та полковників, яких досі не покарали за протиправні дії на фронті. Сам "Тавр" зауважив, що дав свідчення по генералу Юрію Содолю, але його досі не притягнули до відповідальності.

Тобто Наєва (екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ – 24 Канал) можна призвати та відправити командувати тактичною групою, а Содоля – не можна. Ось так у нас працює, це смішно,

– сказав військовий.

Він зауважив, що по Юрію Содолю дав свідчення він, ще два полковники Герої України, підполковники та полковники, які перебували на фронті під час оборони Маріуполя.

"Вони не давали свідчення по інших напрямках, а давали свідчення по Маріуполю та ОСУВ "Хортиця", коли пан Содоль командував і ставив протиправні, протистатутні команди. Але в нас так в Україні повелося, що українці хочуть зміни, але нічого не хочуть для цього робити", – зазначив "Тавр".

Кротевич також навів приклад з ситуацією в Кринках у Херсонській області, де багато морських піхотинців зникли безвісти. За словами військового, йому розповідали, що для деяких операцій в захисників не було навіть човнів, хоча ті, хто командував морпіхами та військовими запевнювали вище військове керівництво, що нібито все є.

Ніхто не поніс за це покарання, і ніхто досі не несе за це покарання. Але якщо ти дав інтервʼю (відсилання на інтерв'ю Сергія Наєва для УП – 24 Канал), якщо ти сказав щось, що не подобається, то тебе можуть призвати та відправити командиром ОТГ,

– пояснив Кротевич.

Він зауважив, що по Кринках ніхто з його знайомих, хто знав про ситуацію та був учасником цих дій, не дав свідчення. За словами військового, таке мовчання – це неповага до протиправно загиблих побратимів.

Богдан Кротевич також зазначив, що той факт, що він прагне домогтися покарання для генерала, це не про особисту справедливість чи сатисфакцію. Він пішов на цей крок, тому що, коли Содоль став командувачем ОСУВ "Хортиця", він почав продовжувати ставити команди, які наражали особовий склад на небезпеку.