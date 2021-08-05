Наказания пока не существует: каким телеканалам наплевать на закон и как с ними бороться

С 16 июля отечественное телевидение максимально украиноязычное. Ведь отныне все фильмы и сериалы должны транслироваться на государственном языке. То есть не с украинскими титрами, а исключительно с украинским звучанием. Однако, так лишь в теории.

На практике, как отследили у вещательного омбудсмена, телеканалы саботируют эту норму. Например, на телеканале "Украина" транслируют сериалы собственного производства на русском.

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Не отстают и на "Интере". Кроме сериалов, там демонстрируют и художественные фильмы на русском. Была попытка перейти на украинский на "1+1". Это касалось перевода русскоязычного сериала "Сваты". Того самого, который производит "Квартал 95". Однако уже через несколько дней сдались.

Как телеканалы объясняют нарушение закона

В "1+1" пояснили, что во время трансляции с украинским дубляжом упали рейтинги. Хотя эксперты убеждены, нужно было больше времени, чтобы зритель привык и чтобы приучить свою целевую аудиторию к таким изменениям. В то же время канал Украина вообще называет трансляцию на русском чуть ли не благородным делом.

Там отметили, что "1+1 media" выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя, а особенно, когда речь идет о таком важном вопросе как речь. "Только совместными усилиями всех игроков рынка возможно сдвинуть ситуацию. Сейчас же мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым", – сообщили на канале.

"Украина" поддерживает фильмы на русском

В то же время канал "Украина" вообще называет трансляцию на русском чуть ли не благородным делом. Там заявили, что если украинские телеканалы не предложат зрителю телевизионный, в частности, сериальный продукт надлежащего качества, зритель легко найдет его на других площадках.

"Будем откровенны, большинство из них окажутся российскими, ведь телеканалы и сериальный продукт России доступен в Украине как благодаря открытому спутниковому сигналу, так и в сети Интернет. Это реальность, игнорирование которой может дорого стоить нашему государству", – заявили представители канала "Украина".

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Каналы невозможно привлечь к ответственности

Реальность на самом деле заключается в том, что за нарушение закона о языке телеканалы невозможно привлечь к ответственности из-за законодательной коллизии. Фактически, на вещателей не могут повлиять ни языковой омбудсмен, ни Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания – оба руководствуются разными законами.

Мы можем привлекать к ответственности только о нарушении закона о телевидении и радиовещании, который все еще считает, что общенациональные каналы имеют 75% вещать на украинском, а остальное время вещать на любом другом языке,

– пояснил первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль.

Поэтому Нацсовет перекладывает ответственность на языкового омбудсмена. Согласно закону о языке, он сможет наказывать нарушителей финансово лишь через год. Выходом из ситуации могли бы быть изменения в законе. В частности, вписать возможность Нацсовету штрафовать телеканалы за русскоязычный продукт. Хотя омбудсмен считает, что это Нацсовет может делать и сейчас, без таких изменений.

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Как пояснил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, если не предложить действенного механизма и соответствующих санкционных действий против нарушителей языкового законодательства, будут фиксировать геометрическую прогрессию таких нарушений в перспективе. В условиях гибридной войны эти сценарии активно разрабатываются теми, кто хочет продолжать засилье таких нарушений.

Телеканалы могут попытаться изменить закон

Впрочем, и телеканалы не будут сидеть, сложа руки. Дополнительных расходов на дубляж нести они и дальше не хотят. По словам директора "Детектор медиа" Галины Петренко, если сейчас все останется так, как есть, когда вещатели могут нарушать и не выполнять законодательство и не быть за это наказанными, они не будут ждать год, пока наложат санкции. У них будет этот год, чтобы изменить законодательство.

Захотят ли депутаты внедрить более жесткие и действенные санкции против теленарушителей – большой вопрос. Даже перед тем, как 16 июля должны были вступить в действие эти нормы закона о языке, депутаты "Слуги народа" пытались сделать как раз обратное – отсрочить обязательную трансляцию фильмов и сериалов на украинском. Это неудивительно, ведь причастных к телевидению в парламенте хватает.