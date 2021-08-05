На практиці, як відстежили у мовного омбудсмена, телеканали саботують цю норму. Наприклад, на телеканалі "Україна" транслюють серіали власного виробництва російською.

До теми Питання не лише мови, а й економіки, – Ткаченко про російськомовні серіали в Україні

Не відстають і на "Інтері". Крім серіалів, там демонструють і художні фільми російською. Була спроба перейти на українську на "1+1". Це стосувалося перекладу російськомовного серіалу "Свати". Того самого, який виробляє "Квартал 95". Однак вже за кілька днів – здалися.

Як телеканали пояснюють порушення закону

У "1+1" пояснили, що під час трансляції з українським дубляжем впали рейтинги. Хоча експерти переконані, потрібно було більше часу, щоб глядач звик і щоб привчити свою цільову аудиторію до таких змін. В той самий час канал Україна взагалі називає трансляцію російською ледь не благородною справою.

Там наголосили, що "1+1 media" виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача, а особливо, коли мовиться про таке важливе питання як мова. "Тільки спільними зусиллями всіх гравців ринку можливо зрушити ситуацію. Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимим", – повідомили на каналі.

"Україна" підтримує фільми російською

Водночас канал "Україна" взагалі називає трансляцію російською ледь не благородною справою. Там заявили, що якщо українські телеканали не запропонують глядачеві телевізійний, зокрема, серіальний продукт належної якості, глядач легко знайде його на інших майданчиках.

"Будемо відверті, більшість з них виявляться російськими, адже телеканали і окремий серіальний продукт Росії доступний в Україні як завдяки відкритому супутниковому сигналу, так і в мережі Інтернет. Це реальність, ігнорування якої може дорого коштувати нашій державі", – заявили представники каналу "Україна".

Українські телеканали транслюють фільми російською: дивіться сюжет 24 каналу

Канали неможливо притягнути до відповідальності

Реальність насправді полягає в тому, що за порушення закону про мову телеканали неможливо притягнути до відповідальності через законодавчу колізію. Фактично, на мовників не можуть вплинути ані мовний омбудсмен, ані Нацрада з питань телебачення і радіомовлення – обоє керуються різними законами.

Ми можемо притягати до відповідальності лише про порушення закону про телебачення і радіомовлення, який все ще вважає, що загальнонаціональні канали мають 75% мовити українською, а решту часу мовити будь-якою іншою мовою,

– пояснив перший заступник голови Нацради Валентин Коваль.

Тож Нацрада перекладає відповідальність на мовного омбудсмена. Згідно з законом про мову, він зможе карати порушників фінансово лише через рік. Виходом з ситуації могли б бути зміни в законі. Зокрема, вписати можливість Нацраді штрафувати телеканали за російськомовний продукт. Хоча омбудсмен вважає, що це Нацрада може робити і зараз, без таких змін.

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Як пояснив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, якщо не запропонувати дієвого механізму і відповідних санкційних дій проти порушників мовного законодавства, фіксуватимуть геометричну прогресію таких порушень у перспективі. В умовах гібридної війни ці сценарії активно розробляються тими, хто хоче продовжувати засилля таких порушень.

Телеканали можуть спробувати змінити закон

Втім і телеканали не сидітимуть, склавши руки. Додаткових витрат на дубляж нести вони і далі не хочуть. За словами директорки "Детектор медіа" Галини Петренко, якщо зараз все залишиться так, як є, коли мовники можуть порушувати і не виконувати законодавство та не бути за це покараними, вони не чекатимуть рік, поки накладуть санкції. У них буде цей рік, щоб змінити законодавство.

Чи захочуть депутати впровадити більш жорсткі і дієві санкції проти телепорушників – велике питання. Навіть перед тим, як 16 липня мали вступити у дію ці норми закону про мову, депутати "Слуги народу" намагалися зробити якраз протилежне – відтермінувати обов'язкову трансляцію фільмів і серіалів українською. Це не дивно, адже причетних до телебачення у парламенті вистачає.