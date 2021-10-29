Наказание за 60 погибших: в России огласили приговоры за пожар в ТЦ "Зимняя вишня"

В марте 2018 году в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, вспыхнул масштабный пожар. Огонь унес жизни 64 человек, среди которых 40 – дети. Суд поставил точку в резонансном деле только через 3 года.

Кемеровский суд озвучил приговоры для подозреваемых по делу о пожаре в "Зимней вишне".

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Кто получил наказание:

гендиректор компании-владельца торгового центра Юлия Богданова – 14 лет заключения;

гендиректор торгового центра Надежда Судденок – 13,5 лет заключения;

руководитель тушения пожара Андрей Бурсин – 6 лет заключения;

начальник пожарного караула Сергей Генин – 5 лет;

охранник Сергей Антюшин – 8 лет;

технический директор торгового центра Георгий Соболев – 11 лет;

глава компании по обслуживанию противопожарной системы Игорь Полозиненко – 6,5 лет;

его подчиненный Александр Никитин – 5,5 лет.

В ТЦ была лишь создана видимость противопожарной безопасности

По версии следствия, гендиректор компании Юлия Богданова создала организованную группировку, которая лишь создавала видимость того, что в "Зимней вишне" соблюдаются правила пожарной безопасности. Гендиректор самого центра не проконтролировала, чтобы ее сотрудники знали, как действовать при пожаре.

Охранник Антюшин не включил систему оповещения, когда пожар начался. Приговоры огласили и пожарным – Бурсину и Генину. Генин направил спасательный отряд не по тому маршруту, пожарные просто нашли запертые двери и не смогли спасти людей. Бурсин, считает суд, не организовал правильную операцию спасения.

Смотрите видео из суда / Видео телеграм-канала Shot:

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