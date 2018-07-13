С торгового центра в Кемерово, где произошел смертельный пожар, сняли арест

Со здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где в марте из-за пожара погибли 60 человек, сняли арест. Координатор центра помощи пострадавшим считает решение преждевременным.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Отмечается, что арест уже сняли, в ближайшее время начнут сносить здание. По предварительному плану, демонтировать здание начнут на следующей неделе.

Координатор специального Общественного центра помощи пострадавшим от пожара Дмитрий Малинин на встрече с журналистами заявил, что считает решение о сносе здания преждевременным.

"Я вижу риск в том, что в защите обвиняемых появляется вариант раскачки целостности собранных экспертизой доказательств, которые не смогут провести без самого здания", – пояснил Малинин.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.

Известно, что огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших вследствие инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек.

Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре.