З торговельного центру у Кемерові, де відбулася смертельна пожежа, зняли арешт

З будівлі торговельно-розважального центру "Зимова вишня" у Кемерові, де у в березні через пожежу загинули 60 людей, зняли арешт. Координатор з центру допомоги постраждалим вважає рішення передчасним.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Зазначається, що арешт уже зняли, найближчим часом почнуть зносити будівлю. За попереднім планом, демонтувати будівлю почнуть наступного тижня.

Координатор спеціального "Суспільного центру допомоги" постраждалим від пожежі Дмитро Малінін на зустрічі з журналістами заявив, що вважає рішення про знесення будівлі передчасним.

"Я бачу ризик у тому, що в захисту звинувачуваних з’являється варіант розгойдування цілісності зібраних експертизою доказів, які не зможуть провести без самої будівлі", – пояснив Малінін.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.

Відомо, що вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблихвнаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей.

Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.