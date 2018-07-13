21:05
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

З торговельного центру у Кемерові, де відбулася смертельна пожежа, зняли арешт

78 Читать новость на русском
Пожежа у Кемерові
Пожежа у Кемерові / Фото з соцмереж

З будівлі торговельно-розважального центру "Зимова вишня" у Кемерові, де у в березні через пожежу загинули 60 людей, зняли арешт. Координатор з центру допомоги постраждалим вважає рішення передчасним.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Читайте також: У Росії затримали пожежника, який перший прибув на місце пожежі у Кемерові

Зазначається, що арешт уже зняли, найближчим часом почнуть зносити будівлю. За попереднім планом, демонтувати будівлю почнуть наступного тижня.

Координатор спеціального "Суспільного центру допомоги" постраждалим від пожежі Дмитро Малінін на зустрічі з журналістами заявив, що вважає рішення про знесення будівлі передчасним.

"Я бачу ризик у тому, що в захисту звинувачуваних з’являється варіант розгойдування цілісності зібраних експертизою доказів, які не зможуть провести без самої будівлі", – пояснив Малінін.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.
Відомо, що вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблихвнаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей.
Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

Теги: Новини політики Новини Росії Пожежа в Кемерові
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
сьогодні, 21:00 "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
Сергій Лещенко 34
Бранець Кремля: яскраві факти з біографії, фільми та цитати Олега Сенцова
сьогодні, 20:00 Бранець Кремля: яскраві факти з біографії, фільми та цитати Олега Сенцова
Катерина Петренко 299
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
1764
Крутіше ніж у Путіна в Росії: як Порошенко і Ко почали боротися з неприхильними журналістами
сьогодні, 19:00 Крутіше ніж у Путіна в Росії: як Порошенко і Ко почали боротися з неприхильними журналістами
Віталій Шабунін 372
Чи визнає Трамп окупацію Криму: думки західних експертів
сьогодні, 18:01 Чи визнає Трамп окупацію Криму: думки західних експертів
737
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Падіння гелікоптера в Кременчуці: з'явились деталі про загиблих в авіакатастрофі
 25 січня , 21:56
ДТП у Харкові за участю Зайцевої: потерпілі розповіли щемливі деталі трагедії
 7 березня , 17:16
Як сьогодні живуть люди в окупованому Донецьку: напруга, залпи артилерії та орки-патрулі
 17 червня , 13:59
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук