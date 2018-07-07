У Росії затримали пожежника, який перший прибув на місце пожежі у Кемерові

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження та затримав начальника загону рятувальників Андрія Бурсіна у справі про пожежу в торговельно-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемерові, внаслідок якої загинули 60 людей.

Про це повідомляє прес-служба СК Росії.

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Бурсіна звинувачують в халатності. За версією слідства, він не організував розвідку і управління силами і засобами на місці події.

Після пожежі Андрій Бурсін заявляв, що представників адміністрації та охорони торгового центру "Зимова вишня" не було на місці в момент прибуття пожежників, хоча вони зобов’язані були їх зустріти і повідомити, скільки людей може перебувати в будівлі.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.

Відомо, що вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей.

Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.