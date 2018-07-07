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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В России задержали пожарного, который первый прибыл на место пожара в Кемерово

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Пожар в Кемерово
Пожар в Кемерово / Фото из свободных источников

Следственный комитет РФ открыл уголовное производство и задержал начальника отряда спасателей Андрея Бурсина по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

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Бурсина обвиняют в халатности. По версии следствия, он не организовал разведку и управление силами и средствами на месте происшествия.

После пожара Андрей Бурсин заявлял, что представителей администрации и охраны торгового центра "Зимняя вишня" не было на месте в момент прибытия пожарных, хотя они обязаны были их встретить и сообщить, сколько человек может находиться в здании.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.
Известно, что огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек.
Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре.

Теги: Новости России Пожар Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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