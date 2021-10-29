Кемеровський суд озвучив вироки для підозрюваних у справі про пожежу у "Зимовій вишні".

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Хто отримав покарання:

гендиректорка компанії-власника торгового центру Юлія Богданова – 14 років ув'язнення;

гендиректорка торгового центру Надія Судденок – 13,5 років ув'язнення;

керівник гасіння пожежі Андрій Бурсін – 6 років ув'язнення;

начальник пожежного караулу Сергій Генін – 5 років;

охоронець Сергій Антюшин – 8 років;

технічний директор торгового центру Георгій Соболєв – 11 років;

голова компанії з обслуговування протипожежної системи Ігор Полозіненко – 6,5 років;

його підлеглий Олександр Нікітін – 5,5 років.

У ТЦ була лише створена видимість протипожежної безпеки

За версією слідства, гендиректорка компанії Юлія Богданова створила організоване угруповання, яке лише створювало видимість того, що в "Зимовій вишні" дотримуються правил пожежної безпеки. Гендиректорка самого центру не проконтролювала, щоб її співробітники знали, як діяти при пожежі.

Охоронець Антюшин не увімкнув систему оповіщення, коли пожежа почалась. Вироки оголосили і пожежникам – Бурсіну та Геніну. Генін направив рятувальний загін не по тому маршруту, пожежники просто знайшли замкнені двері і не змогли врятувати людей. Бурсін, вважає суд, не організував правильну операцію порятунку.

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