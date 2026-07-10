Комендантский час не имеет смысла без наказания за его нарушение, – глава аппарата Львовской ОВА

Спустя четыре года после начала полномасштабной войны в Украине до сих пор не введена административная ответственность за нарушение комендантского часа. Законопроект о соответствующих изменениях в Кодекс об административных правонарушениях так и не был принят во втором чтении.

Руководитель аппарата Львовской ОГА Тарас Грень, комментируя инцидент во Львове 8 июля, заявил, что отсутствие наказания за нарушение комендантского часа является проблемой общегосударственного уровня.

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Что сказал Грень об ответственности за нарушение комендантского часа?

По его словам, изменения в законодательство, предусматривающие административную ответственность за такие нарушения, до сих пор не приняты. Он подчеркнул, что такая ситуация свидетельствует о непоследовательности в государственных решениях и недостаточном осознании условий военного времени.

Это системная проблема непоследовательности и непонимания того положения, в котором мы находимся. Нельзя принимать важные решения, исходя из электоральных интересов,

– подчеркнул Грень.

По его словам, комендантский час должен быть действенным инструментом безопасности, однако без четко определенной ответственности за его нарушение он фактически теряет свой смысл.

В то же время чиновник уточнил, что не имеет полномочий принимать решения о введении или отмене комендантского часа во Львовской области.

Отметим, что из-за отсутствия четкого наказания за нарушение в отдельных случаях патрульные составляют протоколы по статье о злостном неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов, что предусматривает штраф от 136 до 255 гривен. Речь идет об отказе предъявить документы полицейским и т. п.



В то же время само пребывание на улице во время комендантского часа не считается нарушением, поэтому такая практика имеет юридические ограничения.

Ранее Тарас Грень призвал молодежь, участвовавшую в конфликте возле ТЦК 8 июля, подписать контракт с ВСУ, заявив, что ей "не хватает драйва".