Верховная Рада предложила альтернативные виды наказания за уклонение от мобилизации

В парламенте зарегистрировали законопроект об установлении не связанных с лишением свободы видов наказания. Сейчас же статья об уклонении от мобилизации предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Предложенный законопроект направлен на то, чтобы обеспечить назначение других видов наказаний, чем предусмотренное сейчас единственное возможное в виде лишения свободы.

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Что предлагают в новом законопроекте

Парламентарии предложили установить наказание за предусмотренное этой статьей уголовное правонарушение в виде штрафа от 3 тысяч (51 000 гривен) до 5 тысяч (85 000 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также в качестве альтернативы предложили общественные работы на срок от 160 до 240 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух лет. Есть в законопроекте также и ограничение свободы на срок от одного до двух лет.

Принятие законопроекта, по мнению его авторов, позволит назначать осужденным по статье об уклонении наказания, не связанные с лишением свободы, которые не предусматривают изоляцию осужденных от общества.

Когда человек получит наказание, но не будет сидеть в тюрьме – это позволит сэкономить бюджетные средства. Людей можно будет использовать для снижения дефицита кадров. Это сохранит экономическую активность предприятий, укрепит экономику и будет наполнять бюджет, деньги из которого идут и на обеспечение обороноспособности Украины.

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