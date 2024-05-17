Запропонований законопроєкт спрямований на те, щоб забезпечити призначення інших видів покарань, ніж передбачене зараз єдине можливе у вигляді позбавлення волі.

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Що пропонують у новому законопроєкті

Парламентарі запропонували встановити покарання за передбачене цією статтею кримінальне правопорушення у вигляді штрафу від 3 тисяч (51 000 гривень) до 5 тисяч (85 000 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також як альтернативу запропонували громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох років. Є в законопроєкті також і обмеження волі на строк від одного до двох років.

Ухвалення законопроєкту, на думку його авторів, дозволить призначати засудженим за статтею про ухилення покарання, не пов’язані з позбавленням волі, які не передбачають ізоляцію засуджених від суспільства.

Коли людина отримає покарання, але не буде сидіти в тюрмі – це дозволить зекономити бюджетні кошти. Людей можна буде використати для зниження дефіциту кадрів. Це збереже економічну активність підприємств, зміцнить економіку та буде наповнювати бюджет, гроші з якого йдуть і на забезпечення обороноздатності України.

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