Наказания не избежать: фальшивые COVID-сертификаты грозят лишением свободы

В Украине, как и во многих других странах, процветает "черный рынок" поддельных документов. Если раньше дельцы предлагали купить фейковые справки о ПЦР-тестах, то сейчас взялись за сертификаты о вакцинации от COVID-19.

В то же время координатор по вакцинации в Киеве Василий Животенюк отметил, что вопрос о продаже сертификата с внесением в электронную систему остается непонятным. Ведь если внести сертификат в электронную систему, то сразу можно узнать, какой врач его выдал.

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Все, что просят у клиента продавцы соответствующей "услуги" – имя, фамилия и даты, которые тот хочет видеть в документе. Тогда поставщик выписывает сертификат. Связаться с людьми, которые продают подделку, невозможно – обычно данные предлагают оставить на сайте, а затем документ отправляют по почте.

В приложении "Дия" увидеть такой сертификат нельзя, а обойдется псевдодокумент в 1000 гривен. Поддельный сертификат вакцинации – не просто безответственное решение по всем вокруг, но и "медвежья" услуга самому себе, предупредили эксперты.

Штрафом может не обойтись

В то же время для тех, кого не мучает совесть, статьей 358 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание. Штраф до 17 тысяч гривен тем, кто подделывает и распространяет фальшивые документы, и штраф в 850 гривен для тех, кто ими пользуется. Однако единственным штрафом может и не обойтись.

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"Если вы подделали сертификат о вакцинации, то вам грозит до 2 лет ограничения свободы. Также если вы такие сертификаты продаете, если вы делаете это группой лиц или есть много эпизодов такой деятельности, то ответственность для каждого из участников этой преступной схемы может достигать до 5 лет лишения свободы", – пояснил юрист Лаврентий Царук.

В сети попадаются даже фейковые объявления о COVID-сертификатах, где указывают цену в российских рублях – просят 5 тысяч. Но в примечании указано, что продавец работает на Киев, Белую Церковь, Винницу, Вишневое, Вышгород, Днепр, Борисполь, а также:

Алчевск;

Брянку;

Горловку.

Что может уберечь от фальшивых документов

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации отметил, что сейчас единственной панацеей от поддельных документов может быть только диджитализация, в частности QR-код.

"Для того, чтобы уже сделать сертификат в приложении "Дия", врач должен пойти не только на преступление, которое совершают интернет-преступники, подделка бумажных документов. Чтобы это прошло в "Дия", должна быть указана серия вакцины, "Дия" гораздо легче отследить, чем бумажный документ", – сказал Михаил Радуцкий.

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В то же время по мнению Радуцкого, активнее нужно отслеживать такие сайты, и киберполиции – ловить и наказывать воров и блокировать соответствующие рекламные сообщения. С наступлением осени соблазн будет только возрастать.

Сертификат о вакцинации будет нужен не только для вылета заграницу – в предвкушении нового локдауна он становится все нужнее для посещения концертов, форумов или конференций. А в случае ухудшения эпидситуации в общественные места будут впускать только с внутренними сертификатами вакцинации.