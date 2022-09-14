Наказать россиян за преступления: исследовательница рассказала, почему важен проект "Украина свидетельствует"

Цель проекта "Украина свидетельствует – продемонстрировать всему миру все ужасы войны, от тех людей, кто смог выжить. Кроме юридического документирования военных преступлений, для того чтобы привлечь к ответственности виновных, есть и социальная составляющая – создание Мемориала памяти, который демонстрирует нам и грядущим поколениям, через что пришлось пройти.

Об этом 24 каналу рассказала правозащитница, исследовательница проекта "Украина свидетельствует" Наталья Бимбирайте. Она также отметила, что это большое зло, эти военные преступления должны быть наказаны.

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По ее словам, россия пока не понесла наказание, за все те войны по ее инициативе, к сожалению.

"Наш проект это не менее важно, чем наша победа. Стоит отметить, что в нашем проекте есть две составляющие: юридическая и социальная", – добавляет Бимбирайте.

У нас очень мощная команда – украинские журналисты, историки, учасники военных трибуналов, исследователи войны. Мы собираем истории и мониторим ситуацию и документируем показания. Я из Херсона, поэтому очень много людей знают меня и обращаются,

– отмечает исследовательница.

По мнению Натальи Бимбирайте, сколько таких историй – неизвестно, единственный путь, который у нас есть, это задокументированные показания полицией. "Есть много историй, которые мы просто не знаем, а люди просто боятся говорить", – резюмирует специалист.

Детальнее о свидетельствах очевидцев войны и оккупации: смотрите видео

Кремль признал поражение в Харьковской области, – ISW

Аналитики Института изучения войны заявили, что кремль впервые открыто признал поражение с начала полномасштабного вторжения в Украину. Теперь оккупанты активно обсуждают ее причины и всячески пытаются снять ответственность с владимира путина.

Кремлевские чиновники и пропагандисты активно обсуждают причины поражения россии в Харьковской области, а их риторика очень изменилась. Все эти активные обсуждения для того, чтобы "снять с путина ответственность за поражение" и переложить ее на "недостаточно информированных военных советников" из окружения диктатора.

Пропагандисты в своих "оценках" обвиняют военных, которые не увидели концентрации украинских войск и техники и пренебрегли предупреждениями о неминуемом контрнаступлении ВСУ в Харьковской области, о котором активно говорили в телеграм-каналах.