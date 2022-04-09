Наконец Россия сбросила все маски, а каждый день войны приближает ее крах, – боец ВСУ Ананьев

Украинцы продолжают доблестно бороться за свои земли. Так, боец ВСУ Валерий Ананьев (Маркус) подчеркнул, что каждый день мы приближаем крах России на многие годы.

Он подчеркнул, что сегодняшняя война стала священной для украинского народа. Во что мы сейчас буквально закладываем фундамент для строительства нашего общего будущего.

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Война против Украины – апогей последних трехсот лет

Наконец, никакой "гибридной войны", "брастких народав", "защиты рускагаварящих". Наконец маски сброшены и идет война на уничтожение. Война, которая задела абсолютно каждого украинца,

– подчеркнул он.

Валерий Ананьев добавил, что ежедневно эта война приближает смерть России на многие годы. И есть вероятность, что мы воочию сможем увидеть, как недоимперия развалится.

Он также подчеркнул, что виновными в убийствах являются все, а не только Путин. Ведь солдаты могут не выполнять преступные приказы. И что солдаты эти после войны могут стать "простыми русскими": на своих заводах, в барах и так далее. Но это не смоет их вины за поддержку войны, за убийства, которые принесла в Украину их страна.

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