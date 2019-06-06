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      Наличный курс валют 6 июня: гривна возвращает старые позиции

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      Наличный курс валют - курс доллара и евро на сегодня 6 июня 2019
      Наличный курс валют 6 июня в Украине / wsj.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 6 июня на наличном рынке несколько снизился. Национальная валюта после длительного падения начала укрепляться.

      Доллар покупали по 26,56 грн (на 15 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 26,86 грн (-18 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 29,76 грн (-17 копеек), а продавали по 30,27 грн (-21 копейка).

      По курсу валют от НБУ 6 июня доллар подешевел сразу на 27 копеек и стоил 26,93 грн. Евро так же потерял в цене 27 копеек и опустился до отметки 30,32 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Гривна медленно будет падать до 2022 года: прогноз Кабмина

      Почему доллар "прыгает"?​ Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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