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      Наличный курс валют 16 мая: евро и доллар почти не изменились

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      Наличный курс валют на сегодня 16.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 16 мая в Украине / politeka.net

      Курс гривны относительно евро и доллара 16 мая на наличном рынке сохраняет стабильность.

      Доллар покупали по 26,22 грн (+3 копейки), а продавали по 26,47 грн (так же, как и накануне), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро в четверг покупали по 29,29 грн (+1 копейка), а продавали по 29,70 грн (-2 копейки).

      По курсу валют от НБУ 16 мая доллар подорожал на 21 копейку и стоил 26,37 грн. Евро тоже прибавил в цене 12 копеек и стоил 29,49 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Средняя зарплата украинцев в долларах достигла уровня 2013 года: инфографика

      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар-Гривна Доллар Гривна Курсы валют Валюта
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