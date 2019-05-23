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      Наличный курс валют 23 мая: доллар подорожал

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      Наличный курс валют на сегодня 23.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 23 мая в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 23 мая на наличном рынке упал. Американская валюта подорожала существеннее, чем евро

      Доллар покупали по 26,17 грн (на 6 копеек дороже, чем в среду), а продавали по 26,42 грн (+6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 29,12 грн (+3 копейки), а продавали по 29,52 грн (+2 копейки).

      По курсу валют от НБУ 23 мая доллар подорожал сразу на 19 копеек и стоил 26,30 грн. Евро также прибавил в цене, аж 24 копейки, и стоил 29,38 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: У Зеленского рассказали о будущем сотрудничестве с Нацбанком

      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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