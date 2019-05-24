Наличный курс валют 24 мая: евро существенно подорожал

Курс гривны относительно евро и доллара 24 мая на наличном рынке продолжил снижаться, причем европейская валюта существенно прибавила в цене – курс покупки евро вырос на 12, а курс продажи – на 15 копеек.

Доллар в пятницу покупали по 26,23 гривны – на 6 копеек дороже, чем день назад, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту 24 мая по 26,50 гривни на 8 копеек дороже, чем в четверг

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Евро также подорожал – покупали его по 29,24 гривны (+12 копеек), а продавали – по 29,67 гривны (+15 копеек).

По курсу валют от НБУ 24 мая доллар подорожал всего на 3 копейки и стоил 26,33 грн. Евро наоборот потерял в цене 5 копеек и стоил 29,33 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же о скачках доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.