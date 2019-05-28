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      Наличный курс валют 28 мая: доллар и евро подскочили

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      Наличный курс валют на сегодня 28.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 28 мая в Украине / gx.net.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 28 мая на наличном рынке упал на несколько копеек.

      Доллар покупали на 7 копеек дороже, чем в понедельник, – по 26,25 грн, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 26,52 грн (+7 копеек).

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 29,27 грн (+5 копеек), а продавали по 29,69 грн (+4 копейки).

      По курсу валют от НБУ 28 мая доллар подешевел на 14 копеек и стоил 26,33 грн. Евро так же подешевело на 13 копеек – до отметки 29,48 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины

      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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