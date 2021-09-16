Наличными не будут принимать: в Тернополе подорожает проезд в транспорте

В Тернополе с 1 октября подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Более того, теперь пассажиры не смогут рассчитываться наличными.

Тариф будет одинаковый и в троллейбусе, и в маршрутке. Об этом заявил начальник управления транспортных сетей и связи Олег Витрук.

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Почему стоимость проезда уравняли

Раньше проезд в электротранспорте был дешевле, чем в маршрутках, потому что электричество стоило меньше, чем бензин и дизтопливо.

Однако теперь ситуация иная. Стоимость электроэнергии возрастает по несколько раз в год. Кроме этого, есть расходы на доставку электричества.

Сколько будет стоить проезд

Если рассчитываться "социальной картой тернополянина" – 8 гривен ;

; Расчет неперсонифицированным проездным билетом – 9 гривен ;

; Банковской картой, устройством с NFC или разовым проездным билетом – 10 гривен.

Льготы для пенсионеров, студентов и учащихся сохраняются. Для последних проезд в троллейбусе – бесплатный, в маршрутке – 4 гривны.

Почему не будет наличных

Витрук отметил, что это для полного учета денег, которые проходят через общественный транспорт.

Водитель не будет иметь служебной электронной карты, чтобы реализовывать билеты, и не будет иметь права брать наличные.

Отдельно отметили, что В Тернополе есть около 140 терминалов самообслуживания, где можно купить разовый билет. Они расположены на остановках и неподалеку.

Цены на проезд в общественном транспорте в Украине за последние 8 месяцев выросли на 24,7%. В Ивано-Франковской области цену билета подняли с 6 до 10 гривен, в Львовской – с 7 до 10, в Донецкой – до 9,5, в Винницкой – до 8.