В Украине 26 – 28 ноября ожидается резкое изменение погоды с снегопадами, дождями и гололедом на дорогах. В большинстве областей температура опустится до 7 градусов мороза, а в выходные похолодание только усилится.

Об этом сообщили в УкрГМЦ.

Какая погода ожидается в ближайшие дни?

В четверг, 26 ноября, на большей части территории страны сохранится погода без значительных осадков. В то же время в Карпатском регионе днем прогнозируется мокрый снег, местами с налипанием, а Одесскую область накроют преимущественно дожди.

В пятницу, 27 ноября, осадки распространятся почти на всю территорию страны, минуя лишь северные и северо-восточные регионы. Синоптики ожидают умеренный снег и мокрый снег, тогда как южные области и Закарпатье будут заливать дождем.

На дорогах ожидается гололед

Местами осадки будут значительными, сопровождаясь гололедом и налипанием мокрого снега. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными из-за гололеда, который сковывает автодороги в большинстве регионов.

Температура в конце рабочей недели ночью составит от 1 до 7 градусов мороза, а днем будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. Более теплая погода сохранится только на юге и в Закарпатье, где воздух в дневные часы прогреется до 2–7 градусов тепла.

На выходных температура снизится еще больше

В субботу, 28 ноября, непогода постепенно отступит, и осадки в Украине в основном прекратятся. Однако сухая погода будет сопровождаться новой волной похолодания, из-за которой столбики термометров упадут еще на 3–5 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что последняя неделя ноября принесет ощутимые морозы и снег. Синоптики предупреждали о переходе от нестабильной дождливой погоды к типичным зимним явлениям.