Погода

Про це повідомили в УкрГМЦ.

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Якою буде погода найближчими днями?

У четвер, 26 листопада, на переважній частині території країни ще утримається погода без істотних опадів. Водночас у Карпатському регіоні вдень прогнозують мокрий сніг із подекуди налипанням, а Одеську область накриють переважно дощі.

У п'ятницю, 27 листопада, опади поширяться майже на всю територію держави, оминувши лише північні та північно-східні регіони. Синоптики очікують помірний сніг та мокрий сніг, тоді як південні області та Закарпаття заливатиме дощем.

На дорогах очікується ожеледиця

Місцями опади будуть значними, супроводжуючись ожеледдю та налипанням мокрого снігу. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними через ожеледицю, яка скує автошляхи у більшості регіонів.

Температурні показники наприкінці робочого тижня вночі становитимуть від 1 до 7 градусів морозу, а вдень коливатимуться від мінус 3 до плюс 3 градусів. Тепліша погода збережеться лише на півдні та Закарпатті, де повітря в денні години прогріється до 2 – 7 градусів тепла.

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На вихідних температура знизиться ще більше

У суботу, 28 листопада, негода поступово відступить, і опади в Україні переважно припиняться. Проте суха погода супроводжуватиметься новою хвилею похолодання, через яку стовпчики термометрів впадуть ще на 3 – 5 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що останній тиждень листопада принесе відчутні морози та сніг. Синоптики попереджали про перехід від нестійкої дощової погоди до типових зимових явищ.