Наливайченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Делегаты съезда партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" выдвинули своего лидера Валентина Наливайченко, как кандидата на пост Президента Украины на выборах, которые состоятся 31 марта этого года.

Такое решение 202 делегата единогласно приняли на XIX внеочередном съезде политической партии, передает Укринформ.

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"Кандидатом на пост Президента Украины от политической партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" избран Валентин Наливайченко", – заявил председательствующий съезда Руслан Колесников.

Сам Наливайченко рассказал, что необходимый пакет документов подаст в Центральную избирательную комиссию сегодня, 3 января.

Если съезд выдвинул (кандидатом – 24 канал) сейчас, то сейчас и поедем в Центральную избирательную комиссию,

– заявил Наливайченко.

Кроме того, он сказал, что "идет в президенты не ради кресла, а для людей". В случае победы на выборах, он обещает в своей деятельности опираться только на народ и закон.

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"Президент должен быть для всех граждан Украины эталоном честности, добропорядочности и некоррумпированности. Президент не имеет права воровать и врать", – добавил Наливайченко.

Также политик обещает отказаться от президентского иммунитета и привилегий, лишить неприкосновенности народных депутатов и судей.

Наливайченко подчеркнул, что первоочередными задачами на посту Президента Украины считает восстановление мира, уничтожение коррупции и возвращение страны на путь развития.

Кто такой Валентин Наливайченко?

Экс-соратник президента Виктора Ющенко, бывший глава Службы безопасности Украины. Долгое время пытается попасть в большую политику, но пока безуспешно. Основатель общественного объединения "Антикоррупционное движение". Сейчас возглавляет партию "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

Напомним, первым официально зарегистрированным кандидатом в Президенты Украины стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.