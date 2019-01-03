16:00
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Мрії санкційного мазохіста Путіна. Російський ребрендінг Солсбері
      Вєсті Кремля
      14:30, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
      Вєсті.UA
      18:59, 2 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Наливайченка висунули кандидатом у Президенти України

      271 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко йде у Президенти України
      Валентин Наливайченко йде у Президенти України / Фото з відкритих джерел

      Делегати з'їзду партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість" висунули свого лідера Валентина Наливайченка, як кандидата на посаду Президента України на виборах, що відбудуться 31 березня цього року.

      Таке рішення 202 делегати одноголосно ухвалили на XIX позачерговому з'їзді політичної партії, передає Укрінформ.

      Читайте також: "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом в президенти

      "Кандидатом на пост Президента України від політичної партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість" обрано Валентина Наливайченка", оголосив головуючий з'їзду Руслан Колєсніков.

      Сам Наливайченко розповів, що необхідний пакет документів подасть до Центральної виборчої комісії сьогодні, 3 січня.

      Якщо з'їзд висунув (кандидатом, 24 канал) зараз, то зараз і поїдемо до Центральної виборчої комісії,
      заявив Наливайченко.

      Окрім того, він сказав, що "йде в президенти не заради крісла, а задля людей". У разі перемоги на виборах, він обіцяє у своїй діяльності спиратися лише на народ і закон.

      Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

      "Президент має бути для всіх громадян України еталоном чесності, добропорядності та некорумпованості. Президент не має права красти і брехати", додав Наливайченко.

      Також, політик обіцяє відмовитися від президентського імунітету та привілеїв, позбавити недоторканності народних депутатів та суддів. 

      Наливайченко підкреслив, що першочерговими завданнями на посаді Президента України вважає відновлення миру, знищення корупції та повернення країни на шлях розвитку.

      Хто такий Валентин Наливайченко? Екс-соратник президента Віктора Ющенка, колишній очільник Служби безпеки України. Тривалий час намагається потрапити у велику політику, але поки безуспішно. Засновник громадського об'єднання "Антикорупційний рух". Наразі очолює партію "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість". 

      Нагадаємо, першим офіційно зареєстрованим кандидатом у Президенти України став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Заборона феєрверків: чому, де і як довго
       5 січня 2018 , 19:01
      Як на курс валют в Україні вплинуть президентські перегони
       2 січня , 16:23
      Конкурент Зінченка знову розлютив Гвардіолу – перспективи українця в Манчестер Сіті покращуються
       28 вересня 2018 , 21:56
      В Україні обмежать кількість лівих поворотів
       12 листопада 2018 , 11:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук