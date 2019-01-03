Наливайченка висунули кандидатом у Президенти України

Делегати з'їзду партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість" висунули свого лідера Валентина Наливайченка, як кандидата на посаду Президента України на виборах, що відбудуться 31 березня цього року.

Таке рішення 202 делегати одноголосно ухвалили на XIX позачерговому з'їзді політичної партії, передає Укрінформ.

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"Кандидатом на пост Президента України від політичної партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість" обрано Валентина Наливайченка", – оголосив головуючий з'їзду Руслан Колєсніков.

Сам Наливайченко розповів, що необхідний пакет документів подасть до Центральної виборчої комісії сьогодні, 3 січня.

Якщо з'їзд висунув (кандидатом, – 24 канал) зараз, то зараз і поїдемо до Центральної виборчої комісії,

– заявив Наливайченко.

Окрім того, він сказав, що "йде в президенти не заради крісла, а задля людей". У разі перемоги на виборах, він обіцяє у своїй діяльності спиратися лише на народ і закон.

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"Президент має бути для всіх громадян України еталоном чесності, добропорядності та некорумпованості. Президент не має права красти і брехати", – додав Наливайченко.

Також, політик обіцяє відмовитися від президентського імунітету та привілеїв, позбавити недоторканності народних депутатів та суддів.

Наливайченко підкреслив, що першочерговими завданнями на посаді Президента України вважає відновлення миру, знищення корупції та повернення країни на шлях розвитку.

Хто такий Валентин Наливайченко? Екс-соратник президента Віктора Ющенка, колишній очільник Служби безпеки України. Тривалий час намагається потрапити у велику політику, але поки безуспішно. Засновник громадського об'єднання "Антикорупційний рух". Наразі очолює партію "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість".

Нагадаємо, першим офіційно зареєстрованим кандидатом у Президенти України став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.