Правильное плохое решение: в экономике опять "зрада"

Налог на импорт – правильное плохое решение. В экономике снова "зрада". Теперь предательством называют перспективу введения нового налога на импорт в размере 10 процентов.

Но "зрада" ли это? Разве это можно назвать неправильным решением? Нет. Это решение можно назвать плохим. Потому что сейчас все решения в экономике – либо плохие, либо очень плохие. Но это правильное плохое решение.

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Почему?

Каковы существующие ключевые проблемы сейчас в экономике, с которыми должно работать государство? Это огромный дефицит бюджета. И это девальвация гривны. Да, есть еще безработица, падение экономики, закрытые порты для экспорта и так далее, и так далее. Но может ли здесь что-то сделать государство? Может повлиять? Может ли, например, что-то такое сделать государство, что приведет к инвестициям со стороны бизнеса? Нет. Пока идет война – это невозможно.

Какая основная задача в таких условиях? Сохранение шаткой макроэкономической стабильности. Что пока удается. В результате мы даже видим оживление экономической активности на большинстве свободной от российских захватчиков территории страны после начального шока конца февраля начала марта.

Итак, ключевая задача – сохранение этой макроэкономической стабильности пока идет война. Это ключ не только для более-менее нормальной ситуации в экономике, учитывая войну, но и победы в этой войне. Потому что у нас идет война не только на фронте, но и война на истощение экономики. И потеря макроэкономической стабильности сразу приведет к поражению. Именно поэтому сохранение макроэкономической стабильности – основная задача в экономике.

И главные угрозы для этой задачи – риск быстрой девальвации и риск дефицита бюджета, который может привести к неконтролируемой печати средств, что вновь запустит механизм быстрой девальвации. Которая всегда за собой ведет инфляцию.

Помогает ли новый потенциальный налог на импорт решить эту задачу? Да. Прежде всего, больше налогов на импорт означает увеличение поступлений в бюджет, а значит, меньший дефицит бюджета. А это значит – меньше печать гривны. И да, в идеальном мире весь дефицит бюджета перекрывался бы нашими западными партнерами.

Но, к сожалению, мир не идеален, потому что в идеальном мире не было бы войны, потому что не существовало бы россии, а западная помощь не полностью перекрывает дефицит бюджета. Более того, западная помощь может идти исключительно на финансирование социалки. Запрещено использовать эти средства для поддержки армии. Пока все доходы бюджета меньше, чем расходы на армию.

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К чему приведет налог

Второе – большие налоги на импорты означают меньше этого импорта. Потому что он дорожает и меньше покупают. Меньше спрос на импорт. А меньшее количество импорта означает меньший торговый дефицит. Что критически важно в условиях, когда экспорт искусственно ограничен из-за войны. А меньший торговый дефицит – это меньшее давление на гривну.

Следовательно, этот налог способствует макроэкономической стабильности в условиях войны. А значит он правильный. Хоть и плохой. И хоть и не популярный. И можно только приветствовать, когда в условиях войны принимают непопулярные решения. Потому как популизм всегда – это путь в экономический ад. А в условиях войны этот путь очень короткий. И мы уже дважды наступили на эти грабли с государственным регулированием цен на горючее и со льготами для ввоза авто. Третий раз уже лишний.

Увеличит ли этот налог цены в Украине и уменьшит ли покупательную способность граждан? Конечно, да. Поэтому это решение плохое. Но это должно предотвратить безумную девальвацию и инфляцию, в случае которых покупательная способность граждан упадет на несколько порядков сильнее. Именно поэтому это верное решение.

И очень удивляет, когда люди ищут предательство в непопулярных решениях. Потому что логика непопулярного решения всегда мощнее. Потому что если власть решилась, потому что если политики нашли в себе силы принять непопулярное решение, значит это решение точно очень полезно. Это как с невкусным лекарством в детстве. Чем оно горше, тем больше пользы.

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