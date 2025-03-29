Налог на высококалорийную пищу: что это такое и почему нужно Украине

Как вы думаете, стали бы мы здоровее, если бы на чипсы, шоколадные батончики и сладкую газировку были наложены акцизы?

Здесь уместно провести аналогию с повышением цен на сигареты, что действительно стимулирует многих курильщиков отказаться от вредной привычки. Что интересно – некоторые страны уже имеют опыт введения налогов на джанкфуд (то есть пищу, которая содержит максимум калорий при минимуме питательной ценности). Об этом заявила Олеся Добрянская, информирует 24 Канал.

Читайте также 3 мифа о здоровье питания: опровержение от диетолога

Налоги на высококалорийную пищу и их результат

Так, в 2011 году Венгрия стала первым государством, которое ввело 4% налога на продукты и напитки с высоким содержанием сахара или соли. Под него попали конфеты, соленые закуски к пиву, фруктовые джемы и газированные напитки.

В 2013 году правительство Мексики – страны с одними из самых высоких показателей смертности от ожирения – обложило 8% налогом продукты, энергетическая ценность которых превышает 275 калорий на 100 граммов. В эту категорию вошли:

сладости,

арахисовое масло,

готовые завтраки типа кукурузных хлопьев,

чипсы и соленые сухарики.

Другие страны тоже присоединились. Польша с апреля 2021 года ввела налог на сладкие напитки в размере 0,15 евро за каждый литр. Израиль применял налог в размере 1 шекель (примерно 0,3 евро) за литр напитка с содержанием сахара более 5 граммов на 100 миллиграммов. Латвия, Франция, Норвегия ввели налог на сладкие напитки с 2002 года.

В общем, более 65 стран мира внедрили налоги на сладкие напитки с целью борьбы с ожирением и другими неинфекционными заболеваниями.

Ученые уже успели оценить эффект от таких мер.

Например, в Мексике в последние годы стали покупать на 10 – 12% меньше газированных напитков. Эта цифра ежегодно растет – люди постепенно привыкают исключать сладкую воду из своего рациона. Кроме того, налог способствовал уменьшению на 39% количества детей с ожирением в стране.

В Венгрии также зафиксировали снижение спроса на такие продукты. Интересно, что реформа в Венгрии повлияла не только на потребителей, но и на производителей: 40% компаний, попавших под действие налога, изменили рецептуры своих товаров, сделав их здоровыми и соответственно дешевле.

Кроме того, благодаря налогу на джанкфуд венгерский бюджет получил дополнительные 219 миллионов долларов за первые четыре года, и все эти средства были направлены на здравоохранение. Социологи отметили, что наибольший эффект налог имел на малообеспеченных людей с низким уровнем образования – именно они чаще всего покупают вредные продукты и, соответственно, чаще становятся пациентами поликлиник и больниц.

Ограничение прав человека или необходимость

В Украине специального "сахарного налога" или налога на джанкфуд пока нет, но определенные обсуждения и инициативы в 2021 году были. По состоянию на 2025 год доступ к джанкфуду, энергетиков, газированных напитков и другой высококалорийной пищи остается неограниченным – даже в школьных буфетах (несмотря на формальные санитарные нормы).

Противники налогов на высококалорийную и менее питательную пищу обычно говорят, что это ограничивает право человека на свободу выбора. Мол, если кто-то хочет есть нездоровую пищу – почему правительство должно его этого лишать?

Но все не так просто: ожирение и другие связанные с ним болезни – это не только проблема конкретного человека, но и социальная. Становясь нетрудоспособным, человек теряет возможность зарабатывать и становится бременем для бюджета, из которого финансируется его лечение.

Эксперты отмечают, что одних налогов недостаточно: пищевая индустрия прилагает колоссальные усилия, чтобы соблазнить потребителя вкусной, но бесполезной пищей. Скажем, McDonald's – не то чтобы очень дешевое заведение, но их реклама настолько эффективна, что устоять не могут ни дети, ни взрослые.

А вот рекламировать свежие овощи и фрукты гораздо сложнее. Половина доходов от продажи овощей в США приходится на картофель и томаты – не самые полезные представители растительной пищи, если сравнивать с брокколи, салатами, зеленью, брюссельской капустой, тыквой или баклажанами.

Вполне логично, что для реальной борьбы с ожирением и другими болезнями, связанными с несбалансированным питанием, нужно не только повышать цены на вредные продукты, но и субсидировать производство и продажу полезных, а также рекламировать здоровое питание – с таким же запалом и креативом, как сейчас рекламируют фастфуд и сладости.