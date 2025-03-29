Налог на высококалорийную пищу: что это такое и почему нужно Украине
- Многие страны, включая Венгрию и Мексику, ввели налоги на продукты с высоким содержанием сахара и соли, чтобы уменьшить их потребление и бороться с ожирением.
- Эффекты таких налогов включают снижение спроса на нездоровые продукты и увеличение доходов бюджета, которые направляются на здравоохранение.
- В Украине пока нет специальных налогов на джанкфуд, но ведутся обсуждения. Противники таких налогов считают, что это ограничивает свободу выбора, хотя ожирение является серьезной социальной проблемой.
Как вы думаете, стали бы мы здоровее, если бы на чипсы, шоколадные батончики и сладкую газировку были наложены акцизы?
Здесь уместно провести аналогию с повышением цен на сигареты, что действительно стимулирует многих курильщиков отказаться от вредной привычки. Что интересно – некоторые страны уже имеют опыт введения налогов на джанкфуд (то есть пищу, которая содержит максимум калорий при минимуме питательной ценности). Об этом заявила Олеся Добрянская, информирует 24 Канал.
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Налоги на высококалорийную пищу и их результат
Так, в 2011 году Венгрия стала первым государством, которое ввело 4% налога на продукты и напитки с высоким содержанием сахара или соли. Под него попали конфеты, соленые закуски к пиву, фруктовые джемы и газированные напитки.
В 2013 году правительство Мексики – страны с одними из самых высоких показателей смертности от ожирения – обложило 8% налогом продукты, энергетическая ценность которых превышает 275 калорий на 100 граммов. В эту категорию вошли:
- сладости,
- арахисовое масло,
- готовые завтраки типа кукурузных хлопьев,
- чипсы и соленые сухарики.
Другие страны тоже присоединились. Польша с апреля 2021 года ввела налог на сладкие напитки в размере 0,15 евро за каждый литр. Израиль применял налог в размере 1 шекель (примерно 0,3 евро) за литр напитка с содержанием сахара более 5 граммов на 100 миллиграммов. Латвия, Франция, Норвегия ввели налог на сладкие напитки с 2002 года.
В общем, более 65 стран мира внедрили налоги на сладкие напитки с целью борьбы с ожирением и другими неинфекционными заболеваниями.
Ученые уже успели оценить эффект от таких мер.
Например, в Мексике в последние годы стали покупать на 10 – 12% меньше газированных напитков. Эта цифра ежегодно растет – люди постепенно привыкают исключать сладкую воду из своего рациона. Кроме того, налог способствовал уменьшению на 39% количества детей с ожирением в стране.
В Венгрии также зафиксировали снижение спроса на такие продукты. Интересно, что реформа в Венгрии повлияла не только на потребителей, но и на производителей: 40% компаний, попавших под действие налога, изменили рецептуры своих товаров, сделав их здоровыми и соответственно дешевле.
Кроме того, благодаря налогу на джанкфуд венгерский бюджет получил дополнительные 219 миллионов долларов за первые четыре года, и все эти средства были направлены на здравоохранение. Социологи отметили, что наибольший эффект налог имел на малообеспеченных людей с низким уровнем образования – именно они чаще всего покупают вредные продукты и, соответственно, чаще становятся пациентами поликлиник и больниц.
Ограничение прав человека или необходимость
В Украине специального "сахарного налога" или налога на джанкфуд пока нет, но определенные обсуждения и инициативы в 2021 году были. По состоянию на 2025 год доступ к джанкфуду, энергетиков, газированных напитков и другой высококалорийной пищи остается неограниченным – даже в школьных буфетах (несмотря на формальные санитарные нормы).
Противники налогов на высококалорийную и менее питательную пищу обычно говорят, что это ограничивает право человека на свободу выбора. Мол, если кто-то хочет есть нездоровую пищу – почему правительство должно его этого лишать?
Но все не так просто: ожирение и другие связанные с ним болезни – это не только проблема конкретного человека, но и социальная. Становясь нетрудоспособным, человек теряет возможность зарабатывать и становится бременем для бюджета, из которого финансируется его лечение.
Эксперты отмечают, что одних налогов недостаточно: пищевая индустрия прилагает колоссальные усилия, чтобы соблазнить потребителя вкусной, но бесполезной пищей. Скажем, McDonald's – не то чтобы очень дешевое заведение, но их реклама настолько эффективна, что устоять не могут ни дети, ни взрослые.
А вот рекламировать свежие овощи и фрукты гораздо сложнее. Половина доходов от продажи овощей в США приходится на картофель и томаты – не самые полезные представители растительной пищи, если сравнивать с брокколи, салатами, зеленью, брюссельской капустой, тыквой или баклажанами.
Вполне логично, что для реальной борьбы с ожирением и другими болезнями, связанными с несбалансированным питанием, нужно не только повышать цены на вредные продукты, но и субсидировать производство и продажу полезных, а также рекламировать здоровое питание – с таким же запалом и креативом, как сейчас рекламируют фастфуд и сладости.
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