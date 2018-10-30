Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой

Борьба с контрабандой на таможенных границах Украины – одна из последних важных и по своей сути правильных инициатив украинского правительства на поверку может оказаться очередным популистским пиар-мероприятием.

Свести усилия к нулю на этом направлении, и, более того, дать обратный эффект может одна непродуманная инициатива, которая сегодня активно обсуждается в коридорах власти.

Речь идет о предложении ввести уплату НДС за получение зарубежных посылок, если их стоимость превышает сумму в 22 евро. Как стало известно нашему изданию от надежных источников, оно фигурирует в проекте Закона об изменениях в Таможенный и Налоговый кодексы Украины. Законопроект готовится к принятию и будет вынесен на рассмотрение парламента в конце этого года, после принятия государственного бюджета на 2019 год. Поэтому, не исключено, что уже с 1 января 2019 года украинцы будут платить НДС при получении зарубежных посылок, стоимость которых превышает 22 евро.

Не стоит подробно объяснять, что для рядовых украинцев это значит рост стоимости товаров, которые они получают из-за границы, минимум на 20%, а в реальности, с учетом дополнительных накладных расходов, до 30%. Поэтому можно легко понять их желание избежать лишних расходов. По факту же произойдет следующее. Наши граждане вынуждены будут отказаться от качественных и гарантированных услуг лицензированных перевозчиков и обратиться к услугам контрабандистов. Последние будут делать то же самое, но значительно дешевле и без всяких гарантий и обязательств перед потребителем их услуг.

Убеждает в том опыт Беларуси. Несколько лет назад с целью защиты белорусского товаропроизводителя правительство этой страны максимально ужесточило таможенные правила ввоза в Беларусь международных посылок. Как следствие, государство солидно израсходовалась на создание новых реестров, информационных компьютеризированных баз данных, создание новых рабочих мест в контролирующих органах. Однако поступления в государственную казну от новой пошлины не покрыли даже расходов. Зато значительно оживилась деятельность контрабандистов. Они не только организовали пути доставки товаров до границы и вглубь Беларуси, но и отработали схемы, которые позволяли без пошлины перемещать посылки через границу. В этом году Беларусь значительно смягчила предварительные таможенные правила, ведь убедилась, что они наносят ущерб государству и обогащают контрабандистов.

Опыт стран ЕС и США, как и опыт соседей-белорусов – не указание украинским государственным служащим. В странах ЕС вообще действует норма передвижения товаров без пошлины и НДС, так как они установлены только для посылок, отправляемых из стран, не входящих в Евросоюз, например, США и Китая. В США посылки облагаются пошлиной и НДС, если их стоимость превышает 800 долларов.

Украинские государственные чиновники предпочитают учиться на собственных ошибках. Только момент они для этого выбрали не подходящий. Ведь следующий год обещает быть сложным в вопросе поступлений в государственный бюджет.

Напомним, до конца 2018 года пока остается в силе норма, согласно которой каждый гражданин имеет право получить из-за границы в неограниченном количестве без уплаты пошлины посылку стоимостью до 150 евро каждая. В конце 2017 года аналогичным по названию законом были приняты изменения, согласно которым каждый украинец имеет возможность получить только три посылки в месяц без уплаты пошлины, если их стоимость не превышает 150 евро. Они не вступили в действие, потому что, с одной стороны, вызвали массовое недовольство предпринимателей и населения, с другой – наглядно нарушали нормы Налогового кодекса Украины. Последние запрещают внедрять изменения относительно налогов позднее, чем за полгода до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки.

Желание правительства заплатить дыры в госбюджете за счет поднятия пошлины на международные посылкине является новым. Напомним, в конце 2017 года аналогичным по названию законом были приняты изменения, согласно которым каждый украинец имеет возможность получить только три посылки в месяц без уплаты пошлины, если их стоимость не превышает 150 евро. Они не вступили в действие, ибо, с одной стороны, вызвали массовое недовольство предпринимателей и населения, с другой – наглядно нарушали нормы Налогового кодекса Украины. Последние запрещают внедрять изменения относительно налогов позднее, чем за полгода до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Поэтому до 31 декабря 2018 года в Украине действует норма, согласно которой каждый гражданин имеет право получить из-за границы в неограниченном количестве без уплаты пошлины посылку стоимостью до 150 евро каждая. Норма, действует, похоже, устраивает всех субъектов рынка международных отправлений, но мешает жить государственным чиновникам.

При анализе последствий новой правительственной инициативы возникает вопрос: откуда взялась именно цифра 22 евро? Объяснения чиновников, на первый взгляд, выглядит логично: сама такая сумма установлена как лимит для получения посылок без уплаты пошлины в странах ЕС. Однако озвучивая это, госслужащие манипулируют общественным мнением, потому что говорят только полуправду. В странах ЕС лимит установлен только на стоимость тех посылок, которые присылают из-за пределов Евросоюза. В данном случае пошлина призвана оградить рынок ЕС от американских и китайских товаров.

Стоит понимать, что введение такой протекционистской модели налогообложения товаров в Украине будет иметь только негативные последствия.

Во-первых, это потянет создание дефицита товаров массового потребления. В отличие от ЕС в Украине недостаточно внутренних производителей, которые могут обеспечить рынок товарами широкого спроса. Популярные товары, в том числе и подарки, которые украинцы получают от родных со всех стран мира, а не только ЕС, будут облагаться двойным налогом – при отправлении, а также при получении. То есть их стоимость значительно возрастет. В конечном варианте все это приведет не к росту поступлений в государственные бюджеты, а к уменьшению объема рынка легальных международных отправлений, сокращение рабочих мест, падение уровня доходов. Параллельно, однако, следует ожидать роста рынка контрабандных товаров. Очевидно, больше фактов взяточничества на таможнях, прозрачность работы которых и сегодня вызывает много нареканий.

Украинские минфиновцы и фискалы наступают на "старые грабли", предлагая внедрить пошлину на международные посылки от 22 евро. Экспертный анализ подобных прошлогодний инициатив доказал, что они влекут за собой рост расходов государства на администрирование нового пошлины. Речь идет об увеличении штата государственных контрольных структур, необходимости введения и ведения новых информационных баз и реестров, а также другие соответствующие меры по созданию условий для сбора пошлин из множества посылок, которые поступают в Украину со всего мира.

Удивляет, что украинские госслужащие не нашли возможности в предыдущие годы, в течение которых продолжается дискуссия о введении пошлины на получение зарубежных посылок, изучить и проанализировать опыт других государств.

Так, наш сосед, Беларусь до конца года планирует снизить лимит беспошлинной перевозки товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Ведь белорусский госбюджет ничего не выиграл, только реально потерял от политики жесткого контроля международных отправлений и перевозок. В США, например, лимит на беспошлинные отправления и получения посылок увеличен с 200 до 800 долларов, поскольку на администрирование посылок стоимостью до 800 долларов тратится больше бюджетных средств, чем получаемая от таможенных сборов и платежей за эти же отправления.

В конце концов, от инициированных украинским правительством нововведений будет страдать прежде всего массовый потребитель. Государство лишит его возможности получать качественные услуги от надежных лицензированных перевозчиков, учитывая неадекватный рост стоимости последних. И толкнет в объятия контрабандистов, которые предложат аналогичные услуги значительно дешевле, но без гарантии качества и любых других обязательств.

Наше издание и в дальнейшем будет внимательно следить за развитием данной темы и информировать читателей о развитии событий.