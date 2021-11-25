Налоговая получила нового временного главу: что известно о Михаиле Титарчуке

Михаил Титарчук стал временным главой Государственной налоговой службы. Кабмин возложил на него эти обязанности 25 ноября.

Титарчук работает заместителем главы ГНС с января 2020 года. Он уже был временным руководителем службы в апреле 2020 года.

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В другом распоряжении правительства от 25 ноября уволили Евгения Олейникова с должности заместителя главы ГНС.

Кто такой Михаил Титарчук

Титарчук ранее работал в международных компаниях в сфере логистики и авиации. Занимал должность на подчиненном Минобороны госпредприятии в течение 2004–2007 годов.

В политике с 2015 года. Тогда он стал главой райгосадминистрации Белгорода-Днестровского. В 2016 году работал в правительстве Гройсмана замминистра Кабмина. Затем перешел в Минэкономразвития на должность замминистра. Там он пробыл до сентября 2019 года.

Уже потом попал в налоговую, где и работает до сих пор.

Что этому предшествовало