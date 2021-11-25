Налоговая получила нового временного главу: что известно о Михаиле Титарчуке
Источник:распоряжение правительства
Михаил Титарчук стал временным главой Государственной налоговой службы. Кабмин возложил на него эти обязанности 25 ноября.
Титарчук работает заместителем главы ГНС с января 2020 года. Он уже был временным руководителем службы в апреле 2020 года.
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В другом распоряжении правительства от 25 ноября уволили Евгения Олейникова с должности заместителя главы ГНС.
Кто такой Михаил Титарчук
Титарчук ранее работал в международных компаниях в сфере логистики и авиации. Занимал должность на подчиненном Минобороны госпредприятии в течение 2004–2007 годов.
В политике с 2015 года. Тогда он стал главой райгосадминистрации Белгорода-Днестровского. В 2016 году работал в правительстве Гройсмана замминистра Кабмина. Затем перешел в Минэкономразвития на должность замминистра. Там он пробыл до сентября 2019 года.
Уже потом попал в налоговую, где и работает до сих пор.
Что этому предшествовало
- 3 ноября НАБУ и СБУ пришли с обысками к экс-министру экономики Алексею Любченко и исполняющему обязанности главы Государственной налоговой службы Евгению Олейникову.
- Детективы говорили о коррупции в налоговой, схема которой заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги. Также якобы помогали фиктивным предприятиям.
- Сам Олейников подтвердил обыски. После этого Кабмин отменил решение о его победе в конкурсе на главу налоговой.