Кабмин уволил исполняющую обязанности главы Налоговой службы Лесю Карнаух

Кабинет Министров Украины уволил исполняющую обязанности главы ПДС. Леся Карнаух занимала должность с 18 июня 2025 года.

Информацию о том, что чиновницу уволили, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Что известно об увольнении?

В понедельник, 14 сентября, Кабмин прекратил полномочия Леси Карнаух в качестве исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы. Причины увольнения премьер не сообщил.

Глава правительства заявил, что уже поручил министру финансов подготовить предложения по новому руководству ведомства. Чиновник должен представить соответствующие кандидатуры на должность главы ГПСУ или лица, которое будет исполнять его обязанности, на рассмотрение правительства уже во время следующего заседания Кабмина.

Напомним, что Леся Карнаух стала исполняющей обязанности главы ГПСУ после того, как ее предшественник на этом посту Руслан Кравченко был назначен генеральным прокурором Украины. Оба назначения состоялись в июне 2025 года.

Также 14 сентября президент Украины подписал указ об отстранении Руслана Кравченко от обязанностей генерального прокурора. Однако, по данным СМИ, Кравченко самостоятельно оформил пятидневную командировку в Париж и выехал за границу.