Налоговики обыскали сеть магазинов "Все Свои"

Государственная фискальная службы 23 июня произвела обыски в магазинах "Все. Свои" и на складах. Фискалы заблокировали работу магазинов, задержали сотрудников и изъяли компьютеры, документы и наличные.

Предполагается, что магазин мог уклоняться от налогов с помощью ФЛП. Обыски провели после презентации выставки "Крым. Летний сезон: то, что у нас не отнять".

Кстати Снова обыски: фискалы пришли в "Киевпастранс"

В магазине отметили, что работников магазинов и складов отпустили поздно вечером того же дня.

ГФС обращалась в магазин и раньше

Добавили, что фискалы обращалась в магазин с вопросами осенью 2020 года. В сети утверждают, что предоставили тогда всю необходимую информацию.

Сейчас ГФС все еще считает, что мы нарушители, поэтому юридическая служба магазина "Все. Свои" будет отстаивать свою правовую позицию. Если придется, мы пойдем в суд. И взяток давать не будем,

– говорят в магазине.

Что известно о магазинах "Все. свои"?

Это украинская платформа-маркетплейс для от течественных брендов одежды и аксессуаров. Проект насчитывает 6 тематических направлений маркетов: одежда и обувь, дом и декор, керамика, гастрономия, детские товары, украшения и подарки. Есть 4 магазина в Киеве, а также онлайн-формат.

Предыдущие обыски ГФС: что известно