Припускають, що магазин міг ухилятись від податків за допомогою ФОП. Обшуки провели після презентації виставки "Крим. Літній сезон: те, що у нас не забрати".

До речі Знову обшуки: фіскали прийшли до "Київпастрансу"

У магазині зазначили, що працівників магазинів та складів відпустили пізно ввечері того ж дня.

ДФС зверталась до магазину й раніше

Додали, що фіскали зверталась до магазину із питаннями восени 2020 року. У мережі стверджують, що надали тоді всю необхідну інформацію.

Наразі ДФС все ще вважає, що ми порушники, тому юридична служба магазину Всі. Свої відстоюватиме свою правову позицію. Якщо доведеться, ми підемо до суду. І хабарів давати не будемо,

– кажуть у магазині.

Що відомо про магазини "Всі. Свої"? Це українська платформа-маркетплейс для вітчизняних брендів одягу і аксесуарів. Проєкт налічує 6 тематичних напрямків маркетів: одяг і взуття, будинок і декор, кераміка, гастрономія, дитячі товари, прикраси та подарунки. Є 4 магазини у Києві, а також онлайн-формат.

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